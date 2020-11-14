Додано: Чет 19 лис, 2020 01:14

Vlad442 написав: adeges написав: Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20. Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.

Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.

При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.

НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков. Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.(завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.НДС это налог с конечного потребителя и от него, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.

акцис на НДС 10+20 = 33% -- если 10% еще раз на НДС.у меня друг, на ервобляхе бумер 7-серия ездит с 2012 года. Все ему сбрасывают на карту, он ничего не платит, тоже, с 2012 годаприват, ощад, разрешает. И даже моно банком расчитывается.Он Бумер забил в упор ящиками. Мне скинул на монобанк, мне ничего не заблокировалось.у Макса друг такой же, и на 7 серии тоже, они с ним торговали под ОдессойБаллашев говорил, что НДС это то чем кормятся чиновники и депутаты.