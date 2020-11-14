Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.
Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер. При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит. НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.
аргументы не о том. речь шла о честно укрытых о налогообложения подоходным налогом 20 грн и вложения его в покупку в торговой сети против полученных 20 грн в виде белой зарплаты. жизнь товара до этой стадии в рамках этого анализа безразлична и одинакова
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Вы конечно извините, но в фермерстве вы разбираетесь как... ну например средний офисный работник в диалектах китайского языка. Вместо тысячи слов посмотрите на спутниковое фото только одного райцентра в запорожской области.(подсказка, нужно нажать на плюсик и поводить вправо-влево). Как думаете, кто то один, сможет почувствовать себя королём среди остальных? И главное когда? Разве что во сне (в среднем 5-6 часов/сутки в сезон-10 месяцев/год). Кстати, в городах подобные "инциденты" случаются ничуть не реже.
adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.
Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер. При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит. НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.
акцис на НДС 10+20 = 33% -- если 10% еще раз на НДС.
у меня друг, на ервобляхе бумер 7-серия ездит с 2012 года. Все ему сбрасывают на карту, он ничего не платит, тоже, с 2012 года приват, ощад, разрешает. И даже моно банком расчитывается.
Он Бумер забил в упор ящиками. Мне скинул на монобанк, мне ничего не заблокировалось.
у Макса друг такой же, и на 7 серии тоже, они с ним торговали под Одессой
Баллашев говорил, что НДС это то чем кормятся чиновники и депутаты.
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adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.
Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер. При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит. НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.
справедливості заради, якщо ви щось "продал за 20" то пдв при цьому становитиме 3.33грн, а не 4. якось ваш диспут дивно виглядає, якщо ви не можете вірно той самий пдв вирахувати з кінцевої ціни.
adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.
Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер. При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит. НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.
справедливості заради, якщо ви щось "продал за 20" то пдв при цьому становитиме 3.33грн, а не 4. якось ваш диспут дивно виглядає, якщо ви не можете вірно той самий пдв вирахувати з кінцевої ціни.
а акциз если через границу?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.