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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5626562756285629>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:40

  Vlad442 написав:
  adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.

Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.
При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.
НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.


аргументы не о том. речь шла о честно укрытых о налогообложения подоходным налогом 20 грн и вложения его в покупку в торговой сети против полученных 20 грн в виде белой зарплаты. жизнь товара до этой стадии в рамках этого анализа безразлична и одинакова
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопрос должен стоять по другому - Сколько нужно локдаунов и пандемий чтобы снести эту жилищную пирамиду?
finuser428
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:03

  pesikot написав:
  Прохожий написав:
Макс, не ну реально, должны же быть какие то тормоза...

Когда там тормозов не было, то можно притормаживать аккуратно :)

дайошь техосмотр адац на тэрэны нэньки :|
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:08

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Понятно теперь почему Трибека от своих крепостных сбежал. И настораживает что Уну давно не появлялся.
https://kyiv.tsn.ua/cholovik-z-rodinoyu ... nt=8923424
скоро эти фермеры станут твоими соседями, как только купят дочери "необычную" квартиру

для фермеров такое поведение нормально, если размер доходов позволяет покупать квартиры в Киеве, то в своем селе они чувствуют себя богами. Еще пример https://provce.ck.ua/poblyzu-cherkas-ko ... ikh-ditey/


Вы конечно извините, но в фермерстве вы разбираетесь как... ну например средний офисный работник в диалектах китайского языка. Вместо тысячи слов посмотрите на спутниковое фото только одного райцентра в запорожской области.(подсказка, нужно нажать на плюсик и поводить вправо-влево). Как думаете, кто то один, сможет почувствовать себя королём среди остальных? :lol: И главное когда? Разве что во сне (в среднем 5-6 часов/сутки в сезон-10 месяцев/год). Кстати, в городах подобные "инциденты" случаются ничуть не реже.

https://www.google.com/maps/@47.4898882 ... 3?hl=ru-RU
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:15

  proftpd66 написав:
  hume написав:Однухи в 38ой разошлись на подставных и по хорошим связям. Были выдвинуты по переуступке намного позже а арт 2х и трёх комнатные были с самого начала по вышеназваным ценам.


на сайте официальной 38 написано что есть 3 типа планировок однух

на lua - с 17 этажа, эти же 3 планировки. lua - часто точно показывает

однухи есть уже более 5-6 месяцев. Как они разошлись, если они есть?? :?:

70 000 $ - 9 этаж
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... 6f519343f1


6 этаж 73 500 $
https://www.olx.ua/obyavlenie/super-tse ... 6f519343f1


всё? :lol:


аргументов нету?
заработок на недвиге, всё, закончился?

идем на стройку работать? :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 19 лис, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

finuser428 написав:Вопрос должен стоять по другому - Сколько нужно локдаунов и пандемий чтобы снести эту жилищную пирамиду?
Какую пирамиду?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 01:14

  Vlad442 написав:
  adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.

Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.
При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.
НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.


акцис на НДС 10+20 = 33% -- если 10% еще раз на НДС.


у меня друг, на ервобляхе бумер 7-серия ездит с 2012 года. Все ему сбрасывают на карту, он ничего не платит, тоже, с 2012 года :) приват, ощад, разрешает. И даже моно банком расчитывается.

Он Бумер забил в упор ящиками. Мне скинул на монобанк, мне ничего не заблокировалось.

у Макса друг такой же, и на 7 серии тоже, они с ним торговали под Одессой :)

Баллашев говорил, что НДС это то чем кормятся чиновники и депутаты.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 01:48

  Vlad442 написав:
  adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.

Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.
При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.
НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.


справедливості заради, якщо ви щось "продал за 20" то пдв при цьому становитиме 3.33грн, а не 4. якось ваш диспут дивно виглядає, якщо ви не можете вірно той самий пдв вирахувати з кінцевої ціни.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 01:59

  wild.tomcat написав:
  Vlad442 написав:
  adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.

Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.
При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.
НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.


справедливості заради, якщо ви щось "продал за 20" то пдв при цьому становитиме 3.33грн, а не 4. якось ваш диспут дивно виглядає, якщо ви не можете вірно той самий пдв вирахувати з кінцевої ціни.


а акциз если через границу?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:18

  wild.tomcat написав:
  Vlad442 написав:
  adeges написав:Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.

Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.
При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.
НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.


справедливості заради, якщо ви щось "продал за 20" то пдв при цьому становитиме 3.33грн, а не 4. якось ваш диспут дивно виглядає, якщо ви не можете вірно той самий пдв вирахувати з кінцевої ціни.


Верно, ошибся. Спасибо за бдительность, Кеп. Как поменялись выводы от такого серьёзного факапа?
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