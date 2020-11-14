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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:57
finuser428 написав:
Вопрос должен стоять по другому - Сколько нужно локдаунов и пандемий чтобы снести эту жилищную пирамиду?
Не дождётесь когда бизнес-тренеры разъедутся по своим селам?
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