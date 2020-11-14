Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы конечно извините, но в фермерстве вы разбираетесь как... ну например средний офисный работник в диалектах китайского языка. Вместо тысячи слов посмотрите на спутниковое фото только одного райцентра в запорожской области.(подсказка, нужно нажать на плюсик и поводить вправо-влево). Как думаете, кто то один, сможет почувствовать себя королём среди остальных? И главное когда? Разве что во сне (в среднем 5-6 часов/сутки в сезон-10 месяцев/год). Кстати, в городах подобные "инциденты" случаются ничуть не реже.
Вы конечно извините, но в фермерстве вы разбираетесь как... ну например средний офисный работник в диалектах китайского языка. Вместо тысячи слов посмотрите на спутниковое фото только одного райцентра в запорожской области.(подсказка, нужно нажать на плюсик и поводить вправо-влево). Как думаете, кто то один, сможет почувствовать себя королём среди остальных? И главное когда? Разве что во сне (в среднем 5-6 часов/сутки в сезон-10 месяцев/год). Кстати, в городах подобные "инциденты" случаются ничуть не реже.