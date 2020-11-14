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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5626562756285629

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:57

  finuser428 написав:Вопрос должен стоять по другому - Сколько нужно локдаунов и пандемий чтобы снести эту жилищную пирамиду?

Не дождётесь когда бизнес-тренеры разъедутся по своим селам?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:31

  drevlyanin написав:

Вы конечно извините, но в фермерстве вы разбираетесь как... ну например средний офисный работник в диалектах китайского языка. Вместо тысячи слов посмотрите на спутниковое фото только одного райцентра в запорожской области.(подсказка, нужно нажать на плюсик и поводить вправо-влево). Как думаете, кто то один, сможет почувствовать себя королём среди остальных? :lol: И главное когда? Разве что во сне (в среднем 5-6 часов/сутки в сезон-10 месяцев/год). Кстати, в городах подобные "инциденты" случаются ничуть не реже.

https://www.google.com/maps/@47.4898882 ... 3?hl=ru-RU

Льготный тариф на электричество?
Или тепло прямо из водоема охлаждения извлекают? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 10:46

  UA написав:
  drevlyanin написав:

Вы конечно извините, но в фермерстве вы разбираетесь как... ну например средний офисный работник в диалектах китайского языка. Вместо тысячи слов посмотрите на спутниковое фото только одного райцентра в запорожской области.(подсказка, нужно нажать на плюсик и поводить вправо-влево). Как думаете, кто то один, сможет почувствовать себя королём среди остальных? :lol: И главное когда? Разве что во сне (в среднем 5-6 часов/сутки в сезон-10 месяцев/год). Кстати, в городах подобные "инциденты" случаются ничуть не реже.

https://www.google.com/maps/@47.4898882 ... 3?hl=ru-RU

Льготный тариф на электричество?
Или тепло прямо из водоема охлаждения извлекают? :mrgreen:


У всех по разному, но в основном уголёк из Павлограда.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:34

Faceless Я имею в виду когда рухнет рынок жилья.
finuser428
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