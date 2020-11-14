Додано: Чет 19 лис, 2020 13:23

UA написав: Договор содержания всех возможных родственников отсекает. Договор содержания всех возможных родственников отсекает.

Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат.Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные.Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.