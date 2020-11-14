Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Кроме того что он миллиардер, он ещё и юрист.
ЕМНИП "Заслуженный" ,кстати я со Степаном плотно дружил и хулиганил когда мы были соседями по Саксаганского до 1993-го
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Когда Кальман исполнилось 90, ее персоной заинтересовался адвокат Франсуа Раффре. Он предложил Кальман популярный среди французских пенсионеров договор пожизненного содержания. По этому договору Раффре обязался выплачивать Жанне каждый месяц 2 500 французских франков. За это квартира Кальман после смерти хозяйки должна была достаться адвокату.
Рыночная цена квартиры Кальман равнялась 10 годам выплат. Но француженка прожила еще 32 года. Сам Раффре так и не успел стать владельцем квартиры, потому что умер в 77 (Кальман же на тот момент исполнилось 120). После смерти адвоката выплаты не прекратились: оставшиеся 2 года Жанне платила вдова Раффре. «В жизни иногда бывают плохие сделки», — сказала про эту ситуацию мадам Кальман.
vladimir07 написав:Коллеги, есть ли какие-то подвохи, подводные камни приобретения квартир, у которых право собственности - договор пожизненного содержания ? Т.е. выходит нынешний собственник содержал предыдущего до наступления смерти. Интуитивно кажется, что могут быть сюрпризы...
Это чуть ли не самый защищенный для покупателя вариант происхождения права собственности на квартиру на вторичке.
Самый защищенный, а почему так ? Мизантроп вот типа стебется. Я далек от сделок с недвижимостью и проблем с ними связанных, но не может быть варианта, когда тот кого содержали на самом деле жив ? Это первое что пришло на мысль, может глупость конечно.
vladimir07 написав: Самый защищенный, а почему так ? Мизантроп вот типа стебется. Я далек от сделок с недвижимостью и проблем с ними связанных, но не может быть варианта, когда тот кого содержали на самом деле жив ? Это первое что пришло на мысль, может глупость конечно.
В случаи наследования вероятность сюрпризов значительно выше. Договор содержания всех возможных родственников отсекает. ПС Поговорите с соседями. Узнайте где похоронен опекаемый. Потратите всего пару часов своего драгоценного времени. ПС2 Мизантроп всегда стебется.
vladimir07 написав:Коллеги, есть ли какие-то подвохи, подводные камни приобретения квартир, у которых право собственности - договор пожизненного содержания ? Т.е. выходит нынешний собственник содержал предыдущего до наступления смерти. Интуитивно кажется, что могут быть сюрпризы...
Это чуть ли не самый защищенный для покупателя вариант происхождения права собственности на квартиру на вторичке.
Самый защищенный, а почему так ? Мизантроп вот типа стебется. Я далек от сделок с недвижимостью и проблем с ними связанных, но не может быть варианта, когда тот кого содержали на самом деле жив ? Это первое что пришло на мысль, может глупость конечно.
Смотрите договор, смотрите квитанции, что были выплаты, смотрите св-во о смерти, едете на могилу, смотрите по реестрам есть ли суды. Все сравнительно легко проверяется.
UA написав:Договор содержания всех возможных родственников отсекает.
Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат. Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.
Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные. Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.
Damien написав:А покупать самому квартиру по договору пожизненного содержания(платить живому владельцу до конца его дней)? Тут есть опасность какая-то?
Так квартира не покупается. Заключается договор на пожизненное содержание, а право собственности переходит после смерти предыдущего собственника. Опасность договора в том, что собственник может отказаться от договора.
Vlad442 написав:Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат. Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.
Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные. Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.
Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?