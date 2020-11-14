А тіньова ікономіка???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:38
А тіньова ікономіка???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:54
Немного "другого" Киева для отрезвления растишек и тех, кто находится под дурным влиянием их трепа. Район метро Почайна, барахолка на желездорожных путях
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