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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5629563056315632>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:38

  Vlad442 написав:
  finuser428 написав:Faceless Я имею в виду когда рухнет рынок жилья.

Прежде чем рухнуть нужно подняться. Мы не доросли ещё даже до уровня 13-ого.

А тіньова ікономіка???
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:54

Немного "другого" Киева для отрезвления растишек и тех, кто находится под дурным влиянием их трепа. Район метро Почайна, барахолка на желездорожных путях. Снято в понедельник

https://kyiv.znaj.ua/ru/351688-kyyivs-k ... k-v-indiyi

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:04

  zРадио написав:Немного "другого" Киева для отрезвления растишек и тех, кто находится под дурным влиянием их трепа. Район метро Почайна, барахолка на желездорожных путях. Снято в понедельник


Зачем это здесь ?
Такие барахолки были, есть и будут.
Никакого влияния на цены бетона от них не было и не будет.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:06

  zРадио написав:Немного "другого" Киева для отрезвления растишек и тех, кто находится под дурным влиянием их трепа. Район метро Почайна, барахолка на желездорожных путях. Снято в понедельник

https://kyiv.znaj.ua/ru/351688-kyyivs-k ... k-v-indiyi

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це фотошоп послєвоєнних фоток
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:07

  vladimir07 написав:
  Damien написав:А покупать самому квартиру по договору пожизненного содержания(платить живому владельцу до конца его дней)? Тут есть опасность какая-то?


Так квартира не покупается. Заключается договор на пожизненное содержание, а право собственности переходит после смерти предыдущего собственника.
Опасность договора в том, что собственник может отказаться от договора.

Не правильно. Право собственности переходит сразу.

Опасность только что старушка будет жить вечно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:11

  vladimir07 написав:
  zРадио написав:Немного "другого" Киева для отрезвления растишек и тех, кто находится под дурным влиянием их трепа. Район метро Почайна, барахолка на желездорожных путях. Снято в понедельник


Зачем это здесь ?
Такие барахолки были, есть и будут.
Никакого влияния на цены бетона от них не было и не будет.


За тем же, зачем и информация "у всех моих знакомых зарплаты выше 1000 долларов". И таких барахолок не было, иначе из этого вы не сделаете новость!

Что касается цен бетона - на них влияют доходы киевлян, и я предпочитаю ориентироваться на официальные данные. Здесь вчера состоялась дискуссия о том, что теневой сектор якобы добавляет, а не разбавляет - что ж, любуйтесь на него теперь и с этой стороны!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:13

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат.
Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.

Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные.
Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.


Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?

Содержал это пернчислял деньги, а не варил каши.

Не думаю, это не наследство, которого убийца автоматически лишается. Более вероятен вариант что посадят с конфискации в пользу государства. Преступник не должен получать выгоду из своего преступления.
Если успел продать, конфискуют деньги с продажи, а не квартиру у новых владельцев.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:25

  zРадио написав:За тем же, зачем и информация "у всех моих знакомых зарплаты выше 1000 долларов". И таких барахолок не было, иначе из этого вы не сделаете новость!

Что касается цен бетона - на них влияют доходы киевлян, и я предпочитаю ориентироваться на официальные данные. Здесь вчера состоялась дискуссия о том, что теневой сектор якобы добавляет, а не разбавляет - что ж, любуйтесь на него теперь и с этой стороны!


Это так называемый блошиный рынок. В 2008 такие рынки не мешали хрущам стоить 80куе или гостинкам 100 куе.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:25

  zРадио написав:За тем же, зачем и информация "у всех моих знакомых зарплаты выше 1000 долларов".
ви не зможете довести рожевоокулярникам, що медіанний персональний прибуток (умовна ЗП) в Києві - меньше 500 дол. Є публіка, яка живе в центрі, і далі окружної дороги і Бориспільського аеропорту - не їздить. :mrgreen:
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Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:34

  Frant написав:ви не зможете довести рожевоокулярникам, що медіанний персональний прибуток (умовна ЗП) в Києві - меньше 500 дол.


Средняя киевская нетто зарплата по Госстату составляет 13,8 тыс грн. Медианная - 10,9 тыс грн. Размер конвертов неизвестен и приходится только гадать. Хотя, если углубиться в тему, а не огульно разбрасывать отсебятину, то придется признать, что большинство киевлян работают в госсекторе, крупных компаниях и муниципальных предприятиях, где кроме белой зарплаты бывает лишь белая премия, которая тоже попадает в официальную статистику.

* чиновников-взяточников сюда не берем - это отдельная категория, которая, действительно, играет на КРЖН, если не сказать, что формирует его

  Frant написав:Є публіка, яка живе в центрі, і далі окружної дороги і Бориспільського аеропорту - не їздить. :mrgreen:


Почему-то кажется, что самые экзальтированные растишки - как раз с окраин :lol: Просто мечтают о том, чтобы их дешевое жилье выросло в цене (ну или состояние РН влияет на их ежедневные доходы).
zРадио
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