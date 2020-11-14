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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:43
vladimir07 написав:
zРадио написав:
За тем же, зачем и информация "у всех моих знакомых зарплаты выше 1000 долларов". И таких барахолок не было, иначе из этого вы не сделаете новость!
Что касается цен бетона - на них влияют доходы киевлян, и я предпочитаю ориентироваться на официальные данные. Здесь вчера состоялась дискуссия о том, что теневой сектор якобы добавляет, а не разбавляет - что ж, любуйтесь на него теперь и с этой стороны!
Это так называемый блошиный рынок. В 2008 такие рынки не мешали хрущам стоить 80куе или гостинкам 100 куе.
Тем более что известно, что деньгами, примерно равными вышеуказанным суммам, оперируют при покупке именно за нал бетона всего лишь около 1% населения, такие как Влад, Уня, Хьюм, Трибеконаташа с другими состоятельными кротами, и даже наш зелёный мутантик со Львова. Остальные участники рынка разъезжаются, меняют бетон на б***,мечтают с однухи в прицентралье переехать в двуху, а то и трёху и не Трое, увидеть Анталию и умереть, успеть купить свежий айфон.
Их зарплаты на уровне "пожрать раз с тёлкой в Велюре" не интересны тем, кто хоть что то покупает под аренду и тем самым толкает цены.
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барабашов
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:19
барабашов написав:
Остальные участники рынка разъезжаются, меняют бетон на б***,мечтают с однухи в прицентралье переехать в двуху, а то и трёху и не Трое, увидеть Анталию и умереть, успеть купить свежий айфон.
Их зарплаты на уровне "пожрать раз с тёлкой в Велюре" не интересны тем, кто хоть что то покупает под аренду и тем самым толкает цены.
именно так все и происходит
до 2005 года рынок недвиги особо не развивался и всех учасников это устраивало. потом появились перекупы рылы + ипотека и цены рванули вверх. мы все понимаем что перекупов на рынке менее 5% но именно они толкают цены вверх - именно они создают спрос на квадратниые метры. именно они продают по переуступке квартиры в домах которые уже давно сданы.
не будет перекупов не будет и роста цен.
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