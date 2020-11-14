RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5629563056315632

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:43

  vladimir07 написав:
  zРадио написав:За тем же, зачем и информация "у всех моих знакомых зарплаты выше 1000 долларов". И таких барахолок не было, иначе из этого вы не сделаете новость!

Что касается цен бетона - на них влияют доходы киевлян, и я предпочитаю ориентироваться на официальные данные. Здесь вчера состоялась дискуссия о том, что теневой сектор якобы добавляет, а не разбавляет - что ж, любуйтесь на него теперь и с этой стороны!


Это так называемый блошиный рынок. В 2008 такие рынки не мешали хрущам стоить 80куе или гостинкам 100 куе.

Тем более что известно, что деньгами, примерно равными вышеуказанным суммам, оперируют при покупке именно за нал бетона всего лишь около 1% населения, такие как Влад, Уня, Хьюм, Трибеконаташа с другими состоятельными кротами, и даже наш зелёный мутантик со Львова. Остальные участники рынка разъезжаются, меняют бетон на б***,мечтают с однухи в прицентралье переехать в двуху, а то и трёху и не Трое, увидеть Анталию и умереть, успеть купить свежий айфон.
Их зарплаты на уровне "пожрать раз с тёлкой в Велюре" не интересны тем, кто хоть что то покупает под аренду и тем самым толкает цены.
барабашов
 
Повідомлень: 1871
З нами з: 16.06.15
Подякував: 186 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:19

  барабашов написав:Остальные участники рынка разъезжаются, меняют бетон на б***,мечтают с однухи в прицентралье переехать в двуху, а то и трёху и не Трое, увидеть Анталию и умереть, успеть купить свежий айфон.
Их зарплаты на уровне "пожрать раз с тёлкой в Велюре" не интересны тем, кто хоть что то покупает под аренду и тем самым толкает цены.

именно так все и происходит
до 2005 года рынок недвиги особо не развивался и всех учасников это устраивало. потом появились перекупы рылы + ипотека и цены рванули вверх. мы все понимаем что перекупов на рынке менее 5% но именно они толкают цены вверх - именно они создают спрос на квадратниые метры. именно они продают по переуступке квартиры в домах которые уже давно сданы.
не будет перекупов не будет и роста цен.
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5629563056315632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19543 3264461
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:54
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230498
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.