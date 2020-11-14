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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5630563156325633>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:19

  барабашов написав:Остальные участники рынка разъезжаются, меняют бетон на б***,мечтают с однухи в прицентралье переехать в двуху, а то и трёху и не Трое, увидеть Анталию и умереть, успеть купить свежий айфон.
Их зарплаты на уровне "пожрать раз с тёлкой в Велюре" не интересны тем, кто хоть что то покупает под аренду и тем самым толкает цены.

именно так все и происходит
до 2005 года рынок недвиги особо не развивался и всех учасников это устраивало. потом появились перекупы рылы + ипотека и цены рванули вверх. мы все понимаем что перекупов на рынке менее 5% но именно они толкают цены вверх - именно они создают спрос на квадратниые метры. именно они продают по переуступке квартиры в домах которые уже давно сданы.
не будет перекупов не будет и роста цен.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:57

Дам и сюда, кто не читает валютную

Потребительские настроения и деловые ожидания обвалились до рекордно-низких уровней с начала коронакризиса. И это еще октябрь, не ноябрь даже... Ноябрь увидим через месяц

Зображення

https://sapiens.com.ua/publications/soc ... PR_ukr.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:00

zРадио
ну и что?
цены на недвигу не падают
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:08

  4e4ensxe написав:zРадио
ну и что?
цены на недвигу не падают


Во-первых, падают, пусть и незначительно. Во-вторых, хотелки - не равно сделки. Сделок немного, и на цены давление будет только возрастать. В апреле-июне без 10-15%-процентного торга вообще ничего не продавалось. Зимой будет так же, только уже без летних грез о маятниках, быстрых восстановлениях и т.д. Но, повторюсь, "стабильная" коррекция пойдет позже, когда ФРС начнет сворачивать QE и доллар будут пылесосить с развивающихся рынков
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 19 лис, 2020 16:31, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:13

zРадио
про хотелки - не актуально последних несколько месяцев. Продаваны не хотят уступать - интересующие объекты не падают в цене уже больше месяца.
я сам не понимаю почему так происходит.
карантин все равно введут и по идее цены должны упасть - но пока этого не происходит.
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:19

  4e4ensxe написав:zРадио
про хотелки - не актуально последних несколько месяцев. Продаваны не хотят уступать - интересующие объекты не падают в цене уже больше месяца.
я сам не понимаю почему так происходит.
карантин все равно введут и по идее цены должны упасть - но пока этого не происходит.


Не люблю анализ по "интересующим объектам". В большинстве случаев, куда бы ни был направлен тренд рынка, конкретный объект будет проходить нисходящий цикл от хомячьих хотелок до уровней, с которых начинаются просмотры, а затем от уровней просмотров до уровней готовности расстаться с деньгами. И на все это нужен, как правило, не один месяц...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:я сам не понимаю почему так происходит.
карантин все равно введут и по идее цены должны упасть - но пока этого не происходит

Так все просто:
"Бетон - омно, але АЛЬТЕРНАТИВИ в Україні йому - НЕМАЄ!!!"©
ДумайТЕ!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:мы все понимаем что перекупов на рынке менее 5% но именно они толкают цены вверх - именно они создают спрос на квадратниые метры. именно они продают по переуступке квартиры в домах которые уже давно сданы.
не будет перекупов не будет и роста цен.

Что будет если мы поймём ( вспомним) , что перекупы-это замаскированные отделы продаж застройщиков, которые через уступку от физлица уходят от налогообложения прибыли?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:07

  zРадио написав:В большинстве случаев, куда бы ни был направлен тренд рынка, конкретный объект будет проходить нисходящий цикл от хомячьих хотелок до уровней, с которых начинаются просмотры, а затем от уровней просмотров до уровней готовности расстаться с деньгами. И на все это нужен, как правило, не один месяц...

просто от Вас я слышу это с начала года - и все никак.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:конкретный объект будет проходить нисходящий цикл от хомячьих хотелок до уровней, с которых начинаются просмотры, а затем от уровней просмотров до уровней готовности расстаться с деньгами. И на все это нужен, как правило, не один месяц...

Вы правы. Но есть и другие факты: продавцы 3-4 комнатных квартир упёрлись в нижний ( по их мнению) предел цены на свой объект, ждут месяцами , но ниже не двигают. Потому что им надо разъехаться и купить 1-2 комнатные квартиры, которые дороговаты, а денег при дальнейшем снижении цены на свой объект не хватит...
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