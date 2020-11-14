Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Остальные участники рынка разъезжаются, меняют бетон на б***,мечтают с однухи в прицентралье переехать в двуху, а то и трёху и не Трое, увидеть Анталию и умереть, успеть купить свежий айфон. Их зарплаты на уровне "пожрать раз с тёлкой в Велюре" не интересны тем, кто хоть что то покупает под аренду и тем самым толкает цены.
именно так все и происходит до 2005 года рынок недвиги особо не развивался и всех учасников это устраивало. потом появились перекупы рылы + ипотека и цены рванули вверх. мы все понимаем что перекупов на рынке менее 5% но именно они толкают цены вверх - именно они создают спрос на квадратниые метры. именно они продают по переуступке квартиры в домах которые уже давно сданы. не будет перекупов не будет и роста цен.
4e4ensxe написав:zРадио ну и что? цены на недвигу не падают
Во-первых, падают, пусть и незначительно. Во-вторых, хотелки - не равно сделки. Сделок немного, и на цены давление будет только возрастать. В апреле-июне без 10-15%-процентного торга вообще ничего не продавалось. Зимой будет так же, только уже без летних грез о маятниках, быстрых восстановлениях и т.д. Но, повторюсь, "стабильная" коррекция пойдет позже, когда ФРС начнет сворачивать QE и доллар будут пылесосить с развивающихся рынков
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 19 лис, 2020 16:31, всього редагувалось 1 раз.
zРадио про хотелки - не актуально последних несколько месяцев. Продаваны не хотят уступать - интересующие объекты не падают в цене уже больше месяца. я сам не понимаю почему так происходит. карантин все равно введут и по идее цены должны упасть - но пока этого не происходит.
4e4ensxe написав:zРадио про хотелки - не актуально последних несколько месяцев. Продаваны не хотят уступать - интересующие объекты не падают в цене уже больше месяца. я сам не понимаю почему так происходит. карантин все равно введут и по идее цены должны упасть - но пока этого не происходит.
Не люблю анализ по "интересующим объектам". В большинстве случаев, куда бы ни был направлен тренд рынка, конкретный объект будет проходить нисходящий цикл от хомячьих хотелок до уровней, с которых начинаются просмотры, а затем от уровней просмотров до уровней готовности расстаться с деньгами. И на все это нужен, как правило, не один месяц...
4e4ensxe написав:мы все понимаем что перекупов на рынке менее 5% но именно они толкают цены вверх - именно они создают спрос на квадратниые метры. именно они продают по переуступке квартиры в домах которые уже давно сданы. не будет перекупов не будет и роста цен.
Что будет если мы поймём ( вспомним) , что перекупы-это замаскированные отделы продаж застройщиков, которые через уступку от физлица уходят от налогообложения прибыли?
zРадио написав:В большинстве случаев, куда бы ни был направлен тренд рынка, конкретный объект будет проходить нисходящий цикл от хомячьих хотелок до уровней, с которых начинаются просмотры, а затем от уровней просмотров до уровней готовности расстаться с деньгами. И на все это нужен, как правило, не один месяц...
просто от Вас я слышу это с начала года - и все никак.
zРадио написав:конкретный объект будет проходить нисходящий цикл от хомячьих хотелок до уровней, с которых начинаются просмотры, а затем от уровней просмотров до уровней готовности расстаться с деньгами. И на все это нужен, как правило, не один месяц...
Вы правы. Но есть и другие факты: продавцы 3-4 комнатных квартир упёрлись в нижний ( по их мнению) предел цены на свой объект, ждут месяцами , но ниже не двигают. Потому что им надо разъехаться и купить 1-2 комнатные квартиры, которые дороговаты, а денег при дальнейшем снижении цены на свой объект не хватит...