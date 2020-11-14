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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:11
Эта барахолка там всегда была, по выходным обычно. В районе станции Зенит тоже. Тоже мне открытие.
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Faceless
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:12
Долярчик написав:
Так все просто:
"Бетон - омно, але АЛЬТЕРНАТИВИ в Україні йому - НЕМАЄ!!!"©
Украіна-Батьківщина!!! Але багато людей знаходять їй альтернативу в Європі і інших країнах світу. І тоді вже мова про бетон не йде.
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Serg-ik
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:13
Vlad442 написав: vladimir07 написав:
Так квартира не покупается. Заключается договор на пожизненное содержание, а право собственности переходит после смерти предыдущего собственника.
Опасность договора в том, что собственник может отказаться от договора.
Не правильно. Право собственности переходит сразу.
Опасность только что старушка будет жить вечно.
Если право собственности сразу переходит, то новый приобретатель имеет некий подтверждающий документ ?
А если условная бабушка отказывается от договора, то право собственности вновь к ней возвращается ?
И так может быть сколько угодно раз ? Как-то запутано.
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vladimir07
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