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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:11
Эта барахолка там всегда была, по выходным обычно. В районе станции Зенит тоже. Тоже мне открытие.
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Faceless
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:12
Долярчик написав:
Так все просто:
"Бетон - омно, але АЛЬТЕРНАТИВИ в Україні йому - НЕМАЄ!!!"©
Украіна-Батьківщина!!! Але багато людей знаходять їй альтернативу в Європі і інших країнах світу. І тоді вже мова про бетон не йде.
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Serg-ik
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:13
Vlad442 написав: vladimir07 написав:
Так квартира не покупается. Заключается договор на пожизненное содержание, а право собственности переходит после смерти предыдущего собственника.
Опасность договора в том, что собственник может отказаться от договора.
Не правильно. Право собственности переходит сразу.
Опасность только что старушка будет жить вечно.
Если право собственности сразу переходит, то новый приобретатель имеет некий подтверждающий документ ?
А если условная бабушка отказывается от договора, то право собственности вновь к ней возвращается ?
И так может быть сколько угодно раз ? Как-то запутано.
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vladimir07
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:52
Serg-ik написав: Долярчик написав:
Так все просто:
"Бетон - омно, але АЛЬТЕРНАТИВИ в Україні
йому - НЕМАЄ!!!"©
Украіна-Батьківщина!!! Але багато людей знаходять їй альтернативу в Європі і інших країнах світу
. І тоді вже мова про бетон не йде.
Тому я і пишу - "в Україні"!
А за кордоном, так звичайно, є купа альтернатив!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 19 лис, 2020 18:05
4e4ensxe написав: zРадио написав:
В большинстве случаев, куда бы ни был направлен тренд рынка, конкретный объект будет проходить нисходящий цикл от хомячьих хотелок до уровней, с которых начинаются просмотры, а затем от уровней просмотров до уровней готовности расстаться с деньгами. И на все это нужен, как правило, не один месяц...
просто от Вас я слышу это с начала года - и все никак.
Вы меня с кем-то перепутали. Первый раз я написал на ветке в мае. А мой прогноз падения относится к периоду между осенью 2021-го и осенью 2022-го
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Додано: Чет 19 лис, 2020 18:36
zРадио написав:
А мой прогноз падения относится к периоду между осенью 2021-го и осенью 2022-го
И насколько упадет?
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Faceless
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Додано: Чет 19 лис, 2020 18:51
UA написав: vladimir07 написав:
Самый защищенный, а почему так ? Мизантроп вот типа стебется.
Я далек от сделок с недвижимостью и проблем с ними связанных, но не может быть варианта, когда тот кого содержали на самом деле жив ? Это первое что пришло на мысль, может глупость конечно.
В случаи наследования вероятность сюрпризов значительно выше.
Договор содержания всех возможных родственников отсекает.
ПС
Поговорите с соседями.
Узнайте где похоронен опекаемый.
Потратите всего пару часов своего драгоценного времени.
ПС2 Мизантроп всегда стебется.
Может что изменилось с тех пор...
Знакомые получили такую квартиру, но объявились родственники, начались суды.
Это длилось несколько лет и съело около 10 куе. Суды были выиграны.
Конец 90-х-нач00-х. 2к сталинка на Татарке. Квартира после этого была продана за 50 куе и 10+куе роздано долгов.
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rjkz
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Додано: Чет 19 лис, 2020 19:05
vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат.
Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.
Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные.
Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.
Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?
Представьте, что объявляются родственники из Задрючинска Голопупского района, где судьей кум-сват-брат. Открывают дело по месту жительства. И Вы начинаете туда кататься. А процесс затягивают.
Вас Возьмут измором, прежде чем будет принято решение и Вы получите право подать апелляцию по ВАшему месту жительства.
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