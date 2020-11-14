zРадио написав:

Frant написав: ви не зможете довести рожевоокулярникам, що медіанний персональний прибуток (умовна ЗП) в Києві - меньше 500 дол.

ви не зможете довести рожевоокулярникам, що медіанний персональний прибуток (умовна ЗП) в Києві - меньше 500 дол.

Frant написав: Є публіка, яка живе в центрі, і далі окружної дороги і Бориспільського аеропорту - не їздить. Є публіка, яка живе в центрі, і далі окружної дороги і Бориспільського аеропорту - не їздить.

. Медианная - 10,9 тыс грн. Размер конвертов неизвестен и приходится только гадать. Хотя, если углубиться в тему, а не огульно разбрасывать отсебятину, то придется признать, что большинство киевлян работают в госсекторе, крупных компаниях и муниципальных предприятиях, где кроме белой зарплаты бывает лишь белая премия, которая тоже попадает в официальную статистику.* чиновников-взяточников сюда не берем - это отдельная категория, которая, действительно, играет на КРЖН, если не сказать, что формирует егоПочему-то кажется, что самые экзальтированные растишки - как раз с окраинПросто мечтают о том, чтобы их дешевое жилье выросло в цене (ну или состояние РН влияет на их ежедневные доходы).