Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Frant написав:ви не зможете довести рожевоокулярникам, що медіанний персональний прибуток (умовна ЗП) в Києві - меньше 500 дол.
Средняя киевская нетто зарплата по Госстату составляет 13,8 тыс грн. Медианная - 10,9 тыс грн. Размер конвертов неизвестен и приходится только гадать. Хотя, если углубиться в тему, а не огульно разбрасывать отсебятину, то придется признать, что большинство киевлян работают в госсекторе, крупных компаниях и муниципальных предприятиях, где кроме белой зарплаты бывает лишь белая премия, которая тоже попадает в официальную статистику.
* чиновников-взяточников сюда не берем - это отдельная категория, которая, действительно, играет на КРЖН, если не сказать, что формирует его
Frant написав:Є публіка, яка живе в центрі, і далі окружної дороги і Бориспільського аеропорту - не їздить.
Почему-то кажется, что самые экзальтированные растишки - как раз с окраин Просто мечтают о том, чтобы их дешевое жилье выросло в цене (ну или состояние РН влияет на их ежедневные доходы).
rjkz написав:Может что изменилось с тех пор... Знакомые получили такую квартиру, но объявились родственники, начались суды. Это длилось несколько лет и съело около 10 куе. Суды были выиграны. Конец 90-х-нач00-х. 2к сталинка на Татарке. Квартира после этого была продана за 50 куе и 10+куе роздано долгов.
А причина какая начала судов если у квартиры есть собственник, каков был иск родственников ? Вообще родственники могут быть рядом, а не объявляться вдруг, причем тот кто взялся ухаживать может знать о родственниках и знать их лично. Сам знаю случай, когда за бабушкой ухаживали соседи, а ближайшие родственники бабушки были согласны что ее дом достанется соседям, т.к. сами не имели возможности постоянно быть рядом с бабушкой. Причем родственники бабушки и соседи бабушки были знакомы.
Но можно и с проводками не париться - Госстат тоже сообщает, что средняя зарплата у него гросс http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/131.pdf Методологія та визначення Номінальна заробітна плата включає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір
Vlad442 написав:Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат. Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.
Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные. Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.
Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?
смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника все может быть если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
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