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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5632563356345635>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:38

  zРадио написав:
  Frant написав:ви не зможете довести рожевоокулярникам, що медіанний персональний прибуток (умовна ЗП) в Києві - меньше 500 дол.


Средняя киевская нетто зарплата по Госстату составляет 13,8 тыс грн. Медианная - 10,9 тыс грн. Размер конвертов неизвестен и приходится только гадать. Хотя, если углубиться в тему, а не огульно разбрасывать отсебятину, то придется признать, что большинство киевлян работают в госсекторе, крупных компаниях и муниципальных предприятиях, где кроме белой зарплаты бывает лишь белая премия, которая тоже попадает в официальную статистику.

* чиновников-взяточников сюда не берем - это отдельная категория, которая, действительно, играет на КРЖН, если не сказать, что формирует его

  Frant написав:Є публіка, яка живе в центрі, і далі окружної дороги і Бориспільського аеропорту - не їздить. :mrgreen:


Почему-то кажется, что самые экзальтированные растишки - как раз с окраин :lol: Просто мечтают о том, чтобы их дешевое жилье выросло в цене (ну или состояние РН влияет на их ежедневные доходы).

середня нарахована за вересень 17253 грн
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/kiev/
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1139&lang=1
Востаннє редагувалось flyman в Чет 19 лис, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:42



Это средняя гросс. Отними 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора - получится 13900.

Faceless, -20-40%
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:44

  rjkz написав:Может что изменилось с тех пор...
Знакомые получили такую квартиру, но объявились родственники, начались суды.
Это длилось несколько лет и съело около 10 куе. Суды были выиграны.
Конец 90-х-нач00-х. 2к сталинка на Татарке. Квартира после этого была продана за 50 куе и 10+куе роздано долгов.


А причина какая начала судов если у квартиры есть собственник, каков был иск родственников ?
Вообще родственники могут быть рядом, а не объявляться вдруг, причем тот кто взялся ухаживать может знать о родственниках и знать их лично.
Сам знаю случай, когда за бабушкой ухаживали соседи, а ближайшие родственники бабушки были согласны что ее дом достанется соседям, т.к. сами не имели возможности постоянно быть рядом с бабушкой. Причем родственники бабушки и соседи бабушки были знакомы.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:46

  Долярчик написав:
  4e4ensxe написав:я сам не понимаю почему так происходит.
карантин все равно введут и по идее цены должны упасть - но пока этого не происходит

Так все просто:
"Бетон - омно, але АЛЬТЕРНАТИВИ в Україні йому - НЕМАЄ!!!"©

заклинило, чи автотренінг?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:49

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:Так все просто:
"Бетон - омно, але АЛЬТЕРНАТИВИ в Україні йому - НЕМАЄ!!!"©

Украіна-Батьківщина!!! Але багато людей знаходять їй альтернативу в Європі і інших країнах світу. І тоді вже мова про бетон не йде.

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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:51

flyman

Нарахована - это гросс. ЕСВ там уже нет, а НФДЛ и военный сбор еще есть.
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 18976.html

Но можно и с проводками не париться - Госстат тоже сообщает, что средняя зарплата у него гросс
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/131.pdf

Методологія та визначення
Номінальна заробітна плата включає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування: податок на доходи фізичних осіб,
військовий збір
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:55

  zРадио написав:


Это средняя гросс. Отними 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора - получится 13900.

Faceless, -20-40%

так, то середня нарахована,
я в темі між нарахованою і "виданою на руки"/"перерахованою на карту"
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:16

  19professor69 написав:Долярчик коли ціни впадуть, може так статися що бажання купити зникне...

От тому я хочу купити бетон до кінця цього року, поки ще є бажання! :D
Бо там, справді, може зникнути бажання....... від голоду :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:22

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  4e4ensxe написав:я сам не понимаю почему так происходит.
карантин все равно введут и по идее цены должны упасть - но пока этого не происходит

Так все просто:
"Бетон - омно, але АЛЬТЕРНАТИВИ в Україні йому - НЕМАЄ!!!"©

заклинило, чи автотренінг?

Чекаю, поки хтось так фігак і напише - Є АЛЬТЕРНАТИВА БЕТОНУ В УКРАЇНІ! ЦЕ...... :mrgreen:
(це депозит з високими %%, але зараз таких не помічається)
А ще є альтернатива бетону?
Н-Е-М-А-Є! 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:23

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат.
Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.

Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные.
Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.


Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?

смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно

кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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