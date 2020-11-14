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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5632563356345635

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:28

  vladimir07 написав:
  rjkz написав:Может что изменилось с тех пор...
Знакомые получили такую квартиру, но объявились родственники, начались суды.
Это длилось несколько лет и съело около 10 куе. Суды были выиграны.
Конец 90-х-нач00-х. 2к сталинка на Татарке. Квартира после этого была продана за 50 куе и 10+куе роздано долгов.


А причина какая начала судов если у квартиры есть собственник, каков был иск родственников ?
Вообще родственники могут быть рядом, а не объявляться вдруг, причем тот кто взялся ухаживать может знать о родственниках и знать их лично.
Сам знаю случай, когда за бабушкой ухаживали соседи, а ближайшие родственники бабушки были согласны что ее дом достанется соседям, т.к. сами не имели возможности постоянно быть рядом с бабушкой. Причем родственники бабушки и соседи бабушки были знакомы.


А родственники были уверены, что они незаконно лишились наследства.
Кстати, смутно вспоминается рассказ о знакомой моего родственника, которая несколько раз расторгала договора пожизненного содержания (квартира на Мельникова), но очередной содержатель подал в суд. Собственно, хотели заполучить моего юриста, я отказал. Мерзость.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:32

  zРадио написав:Потребительские настроения и деловые ожидания обвалились до рекордно-низких уровней с начала коронакризиса. И это еще октябрь, не ноябрь даже... Ноябрь увидим через месяц

Зображення

https://sapiens.com.ua/publications/soc ... PR_ukr.pdf

"целевая аудитория 16+"
очень похоже на слайд с презентации торговцев "подгузниками и прокладками" с попыткой спрогнозировать спрос и объемы продаж)
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 19 лис, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:35

  Прохожий написав:смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно

кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме


Чем меньше времени после "ухода", т.е. чем скорее хотят продать тем больше рисков что кроется какой-то подвох ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:36

  Прохожий написав:
  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат.
Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.

Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные.
Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.


Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?

смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно

кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме


Есть судебный механизм решения вопроса "времени".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:40

  vladimir07 написав:
  Прохожий написав:смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно

кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме


Чем меньше времени после "ухода", т.е. чем скорее хотят продать тем больше рисков что кроется какой-то подвох ?



Считается, что заявить о правах наследования можно не позднее 6 месяцев. Но есть варианты.
rjkz
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