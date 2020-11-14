|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:28
vladimir07 написав:
rjkz написав:
Может что изменилось с тех пор...
Знакомые получили такую квартиру, но объявились родственники, начались суды.
Это длилось несколько лет и съело около 10 куе. Суды были выиграны.
Конец 90-х-нач00-х. 2к сталинка на Татарке. Квартира после этого была продана за 50 куе и 10+куе роздано долгов.
А причина какая начала судов если у квартиры есть собственник, каков был иск родственников ?
Вообще родственники могут быть рядом, а не объявляться вдруг, причем тот кто взялся ухаживать может знать о родственниках и знать их лично.
Сам знаю случай, когда за бабушкой ухаживали соседи, а ближайшие родственники бабушки были согласны что ее дом достанется соседям, т.к. сами не имели возможности постоянно быть рядом с бабушкой. Причем родственники бабушки и соседи бабушки были знакомы.
А родственники были уверены, что они незаконно лишились наследства.
Кстати, смутно вспоминается рассказ о знакомой моего родственника, которая несколько раз расторгала договора пожизненного содержания (квартира на Мельникова), но очередной содержатель подал в суд. Собственно, хотели заполучить моего юриста, я отказал. Мерзость.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5303 раз.
- Подякували: 2821 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:32
"целевая аудитория 16+"
очень похоже на слайд с презентации торговцев "подгузниками и прокладками" с попыткой спрогнозировать спрос и объемы продаж)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 19 лис, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11872
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:35
Прохожий написав:смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
Чем меньше времени после "ухода", т.е. чем скорее хотят продать тем больше рисков что кроется какой-то подвох ?
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1419
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:36
Прохожий написав: vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат.
Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.
Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные.
Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.
Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?
смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
Есть судебный механизм решения вопроса "времени".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5303 раз.
- Подякували: 2821 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:40
vladimir07 написав:
Прохожий написав:смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
Чем меньше времени после "ухода", т.е. чем скорее хотят продать тем больше рисков что кроется какой-то подвох ?
Считается, что заявить о правах наследования можно не позднее 6 месяцев. Но есть варианты.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5303 раз.
- Подякували: 2821 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|