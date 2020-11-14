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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:28
vladimir07 написав:
rjkz написав:
Может что изменилось с тех пор...
Знакомые получили такую квартиру, но объявились родственники, начались суды.
Это длилось несколько лет и съело около 10 куе. Суды были выиграны.
Конец 90-х-нач00-х. 2к сталинка на Татарке. Квартира после этого была продана за 50 куе и 10+куе роздано долгов.
А причина какая начала судов если у квартиры есть собственник, каков был иск родственников ?
Вообще родственники могут быть рядом, а не объявляться вдруг, причем тот кто взялся ухаживать может знать о родственниках и знать их лично.
Сам знаю случай, когда за бабушкой ухаживали соседи, а ближайшие родственники бабушки были согласны что ее дом достанется соседям, т.к. сами не имели возможности постоянно быть рядом с бабушкой. Причем родственники бабушки и соседи бабушки были знакомы.
А родственники были уверены, что они незаконно лишились наследства.
Кстати, смутно вспоминается рассказ о знакомой моего родственника, которая несколько раз расторгала договора пожизненного содержания (квартира на Мельникова), но очередной содержатель подал в суд. Собственно, хотели заполучить моего юриста, я отказал. Мерзость.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:32
"целевая аудитория 16+"
очень похоже на слайд с презентации торговцев "подгузниками и прокладками" с попыткой спрогнозировать спрос и объемы продаж)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 19 лис, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:35
Прохожий написав:смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
Чем меньше времени после "ухода", т.е. чем скорее хотят продать тем больше рисков что кроется какой-то подвох ?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:36
Прохожий написав: vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
Не совсем. Наследники открывают наследство и приобретают право требовать от имени умершего, если его права были нарушены. Например не было оплат.
Пример. Если у умершего украли холодильник, то наследники могут на него претендовать.
Я не спец. Лучше уточнить у юристов. Если есть квитанции об оплатах за много лет, вероятность такого сценария очень мала, а перспективы у наследников туманные.
Если покупаете квартиру для личного проживания, ещё и с детьми, то 100% можете спать спокойно.
Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?
смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
Есть судебный механизм решения вопроса "времени".
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:40
vladimir07 написав:
Прохожий написав:смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
Чем меньше времени после "ухода", т.е. чем скорее хотят продать тем больше рисков что кроется какой-то подвох ?
Считается, что заявить о правах наследования можно не позднее 6 месяцев. Но есть варианты.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 20:55
rjkz написав: Прохожий написав: vladimir07 написав:
Могут ли быть перспективы родственников/наследников, если они заподозрят неестественный уход (помогли те кто содержал) из жизни собственника жилья ?
смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
Есть судебный механизм решения вопроса "времени".
да, и через 6 мес есть, но в контексте обсуждения Я не зря указал вопрос о локации объекта, так как это уже немалые деньги
а до 6 мес любой суд без денег но по грамотно составленному иску для начала арестует недвигу а потом уже начнутся разборки "кто кому рабинович")
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:00
vladimir07 написав:
Прохожий написав:смотрите, большой вопрос сколько прошло времени с момента "ухода" собственника
все может быть
если это квартира условно на "Крещатике 25" то вероятность нежданчиков увеличивается, если условный "бабушатник в ипенях" то маловероятно
кстати в свое время в конце 90х пришлось принимать участие в разборках по поводу квартиры на Я. Валу которую пытались отжать по примерно такой схеме
Чем меньше времени после "ухода", т.е. чем скорее хотят продать тем больше рисков что кроется какой-то подвох ?
не факт
понять желание побыстрее монетизировать расходы понятно, но "бывают варианты"...
в свое время Я покупая квартиру по доверенности, воизбежании возможных проблем мои знакомые перед сделкой перетерли лично с владельцем в НЙ)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:08
Прохожий написав:"целевая аудитория 16+"
очень похоже на слайд с презентации торговцев "подгузниками и прокладками" с попыткой спрогнозировать спрос и объемы продаж)
Надо же, а инвестбанкиры из Dragon Capital это не только читают, а еще и оплачивают из собственного бюджета.За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні», що здійснюється за фінансової підтримки Dragon Capital
Дружище, рекомендую вспомнить поговорку "молчи - за умного сойдешь", она про вас...
PS: 16-летние хоть и не зарабатывают сами, но являются заказчиками у своих родителей и конечными потребителями. Зачастую - они еще и инфлюенсеры внутри своих семей, и навязывают покупки и родителям, и крестным, и тетям/дядям,и бабушкам/дедушкам. Соответственно, их включение в исследование является обоснованным, а выборка с их участием - более репрезентативной
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:30
zРадио написав:Дружище
, рекомендую вспомнить поговорку "молчи - за умного сойдешь", она про вас...
хамства поубавь
мы ведь не на валютной ветке правда?
прочтите меееееедленно шевеля губами название ветки...до понимания...
так вот...
сколько лично вы заработали на недвиге за свою жизнь чтобы хамить мне?
про лохопокупку 2к на Минской за 200куе в 11м мы в курсе
другие кейсы есть?
лично Я УЖЕ заработал на КРЖН порядка 500куе
еще вопросы будут, "дружище
"???
кстати Я с вами чивасик21 под сигару не делил? посему вот ЭТО
оставьте при себе
а вообще НЕреально смешной вы на ветке пыжащийся среди старожилов)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 19 лис, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:35
Прохожий написав:
лично Я УЖЕ заработал на КРЖН порядка 500куе
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