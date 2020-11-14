кто то как "аудитор из БИГ4" вместо релокации в РП едет на малую родину крутить коровам хвосты чем вводит в уныние "влада442"
а кто то продолжает зарабатывать на КРЖН
увы, но "это жизнь, детка"(с)
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:41
кто то как "аудитор из БИГ4" вместо релокации в РП едет на малую родину крутить коровам хвосты чем вводит в уныние "влада442"
а кто то продолжает зарабатывать на КРЖН
увы, но "это жизнь, детка"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:44
Кстати, кроме шуток - знаю прокурорского сынишку, тоже "зарабатывающего" на бетоне. Покупает на себя квартиры с папиных не будем уточнять как заработанных и сдает их в аренду. Прибылью считает текущую стоимость бетона минус ремонты плюс арендные доходы Может и наш Прохожий такой, не знаю )
Но даже если нет, не очень понимаю его бурление по поводу индекса потребительских настроений - даже не имея семи пядей во лбу несложно догадаться, что динамика на графике просто идеально точно описывает динамику потребительского спроса на квадратные метры.
Умный бы благодарил, что кто-то это дает на ветку и ему не нужно самому перелопачивать просторы интернета. Глупый - станет бычиться, и при виде нисходящиго тренда визжать "вывсеврети"
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:49
Модерация присутствует на форуме???
аргументируй
а лучше просто ответь на мой вопрос выше
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:50
Если вы настаиваете на том, что постоянно зарабатываете на КРЖН, то признаетесь, что не инвестор и не лорд, а... завалящий рыл. Рынок цикличный, и для владельцев активов периоды фиксации прибылей сменяют периоды фиксации убытков. И только рыл всегда зарабатывает, являясь комиссионером.
* всегда мало зарабатывает, правда
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:52
Прохожий знаю что перечитываешь внимательно мои посты и ведешь наблюдения, продолжай и дальше следить за моей карьерой прокурор.
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:53
"сколько лично вы заработали на недвиге за свою жизнь чтобы хамить мне?"
так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще не удивительно, что наши тупые чинуши любят хвастаться кто сколько заработал, кто 500 куе, кто 200 куе. Как ниггеры которые добрались до богатства продажей наркотиков и которые накупили золотых побрякушек и хвастаются всем подряд.
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:56
кстати вот типичный пример ЦА опросника про потребительские настроения от "эксперта" зРадиста
думаю что на малой родине "аудитор" ходит в уличный клозет, но блин мобильный интернет даже там берет...где принимает душ осенью/зимой даже не представляю...
аудит коровников/свинарников уже проведен???
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 19 лис, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:13
ну я постоянно зарабатываю на недвиге, причем - при всем уважении к Прохожему - побольше него, правда в отличии от него это мой основной бизнес
и я не рыл)
на ветке людей, действительно зарабатывающих на недвиге не так уж много и все они относятся к твоему балабольству мягко говоря с презрением, ты не только не в этом рынке, ты просто понятия о нем не имеешь и твои бредни были бы просто смешны, если бы не твое высокомерное хамство
что ты вообще тут делаешь? видно же, что ты безработный клоун и тебе абсолютно нечем себя занять, ну не будет человек проводить столько времени обсуждая вещи, к которым он не имеет никакого отношения
2олл:
печатный станок уже молотит второй месяц, к сожалению мой инсайд полностью подтверждается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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