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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5634563556365637>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:41

  BIGor написав:
  Прохожий написав:лично Я УЖЕ заработал на КРЖН порядка 500куе

Миллиардер, прокурор, филантроп :mrgreen:

кто то как "аудитор из БИГ4" вместо релокации в РП едет на малую родину крутить коровам хвосты чем вводит в уныние "влада442"
а кто то продолжает зарабатывать на КРЖН
увы, но "это жизнь, детка"(с) :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:44

  BIGor написав:
  Прохожий написав:лично Я УЖЕ заработал на КРЖН порядка 500куе

Миллиардер, прокурор, филантроп :mrgreen:


Кстати, кроме шуток - знаю прокурорского сынишку, тоже "зарабатывающего" на бетоне. Покупает на себя квартиры с папиных не будем уточнять как заработанных и сдает их в аренду. Прибылью считает текущую стоимость бетона минус ремонты плюс арендные доходы :mrgreen: Может и наш Прохожий такой, не знаю )

Но даже если нет, не очень понимаю его бурление по поводу индекса потребительских настроений - даже не имея семи пядей во лбу несложно догадаться, что динамика на графике просто идеально точно описывает динамику потребительского спроса на квадратные метры.

Умный бы благодарил, что кто-то это дает на ветку и ему не нужно самому перелопачивать просторы интернета. Глупый - станет бычиться, и при виде нисходящиго тренда визжать "вывсеврети"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:49

Модерация присутствует на форуме???

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  Прохожий написав:лично Я УЖЕ заработал на КРЖН порядка 500куе

Миллиардер, прокурор, филантроп :mrgreen:


Кстати, кроме шуток - знаю прокурорского сынишку, тоже "зарабатывающего" на бетоне. Покупает на себя квартиры с папиных не будем уточнять как заработанных и сдает их в аренду. Прибылью считает текущую стоимость бетона минус ремонты плюс арендные доходы :mrgreen: Может и наш Прохожий такой, не знаю )

Но даже если нет, не очень понимаю его бурление по поводу индекса потребительских настроений - даже не имея семи пядей во лбу несложно догадаться, что динамика на графике просто идеально точно описывает динамику потребительского спроса на квадратные метры.

Умный бы благодарил, что кто-то это дает на ветку и ему не нужно самому перелопачивать просторы интернета. Глупый - станет бычиться, и при виде нисходящиго тренда визжать "вывсеврети"

аргументируй
а лучше просто ответь на мой вопрос выше
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДумайТЕ.
https://korrespondent.net/ukraine/42973 ... -deneh-mvf
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:50

  Прохожий написав:а кто то продолжает зарабатывать на КРЖН


Если вы настаиваете на том, что постоянно зарабатываете на КРЖН, то признаетесь, что не инвестор и не лорд, а... завалящий рыл. Рынок цикличный, и для владельцев активов периоды фиксации прибылей сменяют периоды фиксации убытков. И только рыл всегда зарабатывает, являясь комиссионером.

* всегда мало зарабатывает, правда :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:52

Прохожий знаю что перечитываешь внимательно мои посты и ведешь наблюдения, продолжай и дальше следить за моей карьерой прокурор.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:53

  zРадио написав:
  Прохожий написав:а кто то продолжает зарабатывать на КРЖН


Если вы настаиваете на том, что постоянно зарабатываете на КРЖН, то признаетесь, что не инвестор и не лорд, а... завалящий рыл. Рынок цикличный, и для владельцев активов периоды фиксации прибылей сменяют периоды фиксации убытков. И только рыл всегда зарабатывает, являясь комиссионером.

* всегда мало зарабатывает, правда :mrgreen:

"сколько лично вы заработали на недвиге за свою жизнь чтобы хамить мне?"

так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще не удивительно, что наши тупые чинуши любят хвастаться кто сколько заработал, кто 500 куе, кто 200 куе. Как ниггеры которые добрались до богатства продажей наркотиков и которые накупили золотых побрякушек и хвастаются всем подряд.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:56

  BIGor написав:Прохожий знаю что перечитываешь внимательно мои посты и ведешь наблюдения, продолжай и дальше следить за моей карьерой прокурор.

кстати вот типичный пример ЦА опросника про потребительские настроения от "эксперта" зРадиста :mrgreen:

думаю что на малой родине "аудитор" ходит в уличный клозет, но блин мобильный интернет даже там берет...где принимает душ осенью/зимой даже не представляю...

аудит коровников/свинарников уже проведен??? :twisted:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 19 лис, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:13

  zРадио написав:Если вы настаиваете на том, что постоянно зарабатываете на КРЖН, то признаетесь, что не инвестор и не лорд, а... завалящий рыл. Рынок цикличный, и для владельцев активов периоды фиксации прибылей сменяют периоды фиксации убытков. И только рыл всегда зарабатывает, являясь комиссионером.

* всегда мало зарабатывает, правда :mrgreen:


ну я постоянно зарабатываю на недвиге, причем - при всем уважении к Прохожему - побольше него, правда в отличии от него это мой основной бизнес
и я не рыл)
на ветке людей, действительно зарабатывающих на недвиге не так уж много и все они относятся к твоему балабольству мягко говоря с презрением, ты не только не в этом рынке, ты просто понятия о нем не имеешь и твои бредни были бы просто смешны, если бы не твое высокомерное хамство
что ты вообще тут делаешь? видно же, что ты безработный клоун и тебе абсолютно нечем себя занять, ну не будет человек проводить столько времени обсуждая вещи, к которым он не имеет никакого отношения

2олл:
печатный станок уже молотит второй месяц, к сожалению мой инсайд полностью подтверждается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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