Додано: Чет 19 лис, 2020 21:53

zРадио написав: Прохожий написав: а кто то продолжает зарабатывать на КРЖН

а кто то продолжает зарабатывать на КРЖН



Если вы настаиваете на том, что постоянно зарабатываете на КРЖН, то признаетесь, что не инвестор и не лорд, а... завалящий рыл. Рынок цикличный, и для владельцев активов периоды фиксации прибылей сменяют периоды фиксации убытков. И только рыл всегда зарабатывает, являясь комиссионером.



* всегда мало зарабатывает, правда Если вы настаиваете на том, чтозарабатываете на КРЖН, то признаетесь, что не инвестор и не лорд, а... завалящий рыл. Рынок цикличный, и для владельцев активов периоды фиксации прибылей сменяют периоды фиксации убытков. И только рыл всегда зарабатывает, являясь комиссионером.* всегда мало зарабатывает, правда

"сколько лично вы заработали на недвиге за свою жизнь чтобы хамить мне?"

так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...