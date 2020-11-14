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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:19
Прохожий написав:
так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...
Я уже много раз отвечал, что не являюсь инвестором КРЖН, поскольку это неликвидный стагнирующий рынок для тех, кто не знает о великом разнообразии финансовых инструментов - прокуроров и пр. нечистых на руку чиновников, наследников бабушкиных хрущей, любимых папиных сынков и дочурок, инсайдеров застройшиков, влошенцев в МММ и b2b jewelry и тому подобных.
PS: Конг
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А мог бы и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2
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zРадио
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24
zРадио написав:
PS: Конг
в лайках Прохожему
объявился
А мог бы и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2
бгг)
ты примитивен, как кирпич, несмотря на все твои попытки распушить тут павлиний хвост)
кто тебе сказал, шо я занимаюсь офисной недвигой?)
смешной, не позорься
в моем сегменте пока все как раз более-менее нормально, пешы ещо)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:26
kingkongovets
Ты же и говорил. Негоже забывать детали легенды - палишься
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zРадио
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:31
zРадио написав: Прохожий написав:
так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...
Я уже много раз отвечал, что не являюсь инвестором КРЖН, поскольку это неликвидный стагнирующий рынок для тех, кто не знает о великом разнообразии финансовых инструментов - прокуроров и пр. нечистых на руку чиновников, наследников бабушкиных хрущей, любимых папиных сынков и дочурок, инсайдеров застройшиков, влошенцев в МММ и b2b jewelry и тому подобных.
PS: Конг
в лайках Прохожему
объявился А мог бы
и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2
вам кто то что то тут задолжал?
не?
поймал себя на мысли что в оффлайне с такими закидонами ВЫ мгновенно получили бы по кумполу и отползли бы в свою "удачто купленную" за 200куе прелесть зализывать раны)
ЗЫ: кстати, олененок, вы с Конговцем уже на ТЫ? с какого перепугу???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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