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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5634563556365637

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 211
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:19

  Прохожий написав:так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...


Я уже много раз отвечал, что не являюсь инвестором КРЖН, поскольку это неликвидный стагнирующий рынок для тех, кто не знает о великом разнообразии финансовых инструментов - прокуроров и пр. нечистых на руку чиновников, наследников бабушкиных хрущей, любимых папиных сынков и дочурок, инсайдеров застройшиков, влошенцев в МММ и b2b jewelry и тому подобных.

PS: Конг в лайках Прохожему объявился :lol: А мог бы и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24

  zРадио написав:PS: Конг в лайках Прохожему объявился :lol: А мог бы и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2


бгг)
ты примитивен, как кирпич, несмотря на все твои попытки распушить тут павлиний хвост)
кто тебе сказал, шо я занимаюсь офисной недвигой?)
смешной, не позорься
в моем сегменте пока все как раз более-менее нормально, пешы ещо)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:26

kingkongovets

Ты же и говорил. Негоже забывать детали легенды - палишься :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:31

  zРадио написав:
  Прохожий написав:так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...


Я уже много раз отвечал, что не являюсь инвестором КРЖН, поскольку это неликвидный стагнирующий рынок для тех, кто не знает о великом разнообразии финансовых инструментов - прокуроров и пр. нечистых на руку чиновников, наследников бабушкиных хрущей, любимых папиных сынков и дочурок, инсайдеров застройшиков, влошенцев в МММ и b2b jewelry и тому подобных.

PS: Конг в лайках Прохожему объявился :lol: А мог бы и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2

вам кто то что то тут задолжал?
не?
поймал себя на мысли что в оффлайне с такими закидонами ВЫ мгновенно получили бы по кумполу и отползли бы в свою "удачто купленную" за 200куе прелесть зализывать раны)

ЗЫ: кстати, олененок, вы с Конговцем уже на ТЫ? с какого перепугу???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 5634563556365637
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