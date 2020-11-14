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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:19
Прохожий написав:
так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...
Я уже много раз отвечал, что не являюсь инвестором КРЖН, поскольку это неликвидный стагнирующий рынок для тех, кто не знает о великом разнообразии финансовых инструментов - прокуроров и пр. нечистых на руку чиновников, наследников бабушкиных хрущей, любимых папиных сынков и дочурок, инсайдеров застройшиков, влошенцев в МММ и b2b jewelry и тому подобных.
PS: Конг
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А мог бы и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2
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zРадио
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:24
zРадио написав:
PS: Конг
в лайках Прохожему
объявился
А мог бы и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2
бгг)
ты примитивен, как кирпич, несмотря на все твои попытки распушить тут павлиний хвост)
кто тебе сказал, шо я занимаюсь офисной недвигой?)
смешной, не позорься
в моем сегменте пока все как раз более-менее нормально, пешы ещо)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:26
kingkongovets
Ты же и говорил. Негоже забывать детали легенды - палишься
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zРадио
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:31
zРадио написав: Прохожий написав:
так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...
Я уже много раз отвечал, что не являюсь инвестором КРЖН, поскольку это неликвидный стагнирующий рынок для тех, кто не знает о великом разнообразии финансовых инструментов - прокуроров и пр. нечистых на руку чиновников, наследников бабушкиных хрущей, любимых папиных сынков и дочурок, инсайдеров застройшиков, влошенцев в МММ и b2b jewelry и тому подобных.
PS: Конг
в лайках Прохожему
объявился А мог бы
и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2
вам кто то что то тут задолжал?
не?
поймал себя на мысли что в оффлайне с такими закидонами ВЫ мгновенно получили бы по кумполу и отползли бы в свою "удачто купленную" за 200куе прелесть зализывать раны)
ЗЫ: кстати, олененок, вы с Конговцем уже на ТЫ? с какого перепугу???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:34
zРадио написав:kingkongovets
Ты же и говорил. Негоже забывать детали легенды - палишься
коммерческая недвига не = офисная, глупыш)
офисы - это вообще отдельная история и работать в этом сегменте стоит лишь предоставляя весь комплекс услуг, начиная от охраны и клининга и заканчивая инетом и паркингами
ты оказываешься гораздо глупее, чем я даже мог себе представить)
мой тебе совет - сгинь отсюда и не позорься
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:40
BIGor написав:
Вообще не удивительно, что наши тупые чинуши любят хвастаться кто сколько заработал, кто 500 куе, кто 200 куе. Как ниггеры которые добрались до богатства продажей наркотиков и которые накупили золотых побрякушек и хвастаются всем подряд.
Так заработал
это только прибыль, чтоб заработать 500к, вложений должно быть на 1-2млн как минимум
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Sidus
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:46
zРадио написав: Прохожий написав:
так и не увидел ответа от такого быстропишущего "эксперта"...
Я уже много раз отвечал, что не являюсь инвестором КРЖН, поскольку это неликвидный стагнирующий рынок для тех, кто не знает о великом разнообразии финансовых инструментов
- прокуроров и пр. нечистых на руку чиновников, наследников бабушкиных хрущей, любимых папиных сынков и дочурок, инсайдеров застройшиков, влошенцев в МММ и b2b jewelry и тому подобных.
PS: Конг
в лайках Прохожему
объявился
А мог бы и в комментариях - рассказал бы нам о новых реалиях
КРОН (офисной) типа аренды по 7 долларов за м2
так поднимиТЕ нам веки, о великий ГУРУ
расскажиТЕ нам о этих чудесах расчудесных с молочными реками и кисельными берегами
но может это все таки не тема ЭТОЙ ветки???
в контексте ветки хотелось бы все таки услышать про ваши удачные кейсы на КРЖН кроме Минской, ну если они есть конечно...
...а вообще думаю на форуме продавцов прокладок вы будете реальным авторитетом...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:47
kingkongovets написав: zРадио написав:kingkongovets
Ты же и говорил. Негоже забывать детали легенды - палишься
коммерческая недвига не = офисная, глупыш)
офисы - это вообще отдельная история и работать в этом сегменте стоит лишь предоставляя весь комплекс услуг, начиная от охраны и клининга и заканчивая инетом и паркингами
А разве коммерческая тоже не ушла в минус? Магазины побежали открываться в онлайнах массово, в 2021 у всех уже будет интернет магазин, иначе они просто уже будут за бортом при очередном локдауне.
Соотвественно потребность в площадях, где пипл массово ходит и что-то выбирает становится все меньше..
а вот потребность в складах растет ИМХО, так как онлайны требуют складов все больше.
Востаннє редагувалось Sidus
в Чет 19 лис, 2020 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Sidus
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:48
kingkongovets написав:
коммерческая недвига не = офисная, глупыш)
Это даже не капитан Очевидность, это прямо адмирал ЯсенКуй какой-то
Только хорошая мина при плохой игре у тебя уже не получится - спалил легенду. Впредь будь аккуратней, ну или свой совет мне переадресуй на себя
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zРадио
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:56
Sidus написав: BIGor написав:
Вообще не удивительно, что наши тупые чинуши любят хвастаться кто сколько заработал, кто 500 куе, кто 200 куе. Как ниггеры которые добрались до богатства продажей наркотиков и которые накупили золотых побрякушек и хвастаются всем подряд.
Так заработал
это только прибыль, чтоб заработать 500к, вложений должно быть на 1-2млн как минимум
мальчик, лично Я начал с 6куе заработанных на продаже "железа" в Югославии в начале 90х
купил 2к в доме где был Каштан, киевляне в курсе)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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