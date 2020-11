Додано: Чет 19 лис, 2020 23:16

Sidus написав: А разве коммерческая тоже не ушла в минус? Магазины побежали открываться в онлайнах массово, в 2021 у всех уже будет интернет магазин, иначе они просто уже будут за бортом при очередном локдауне.

Соотвественно потребность в площадях, где пипл массово ходит и что-то выбирает становится все меньше..

чтобы закончить с оффтопом в ветке про жилую недвигу отвечу так:

коммерческая не ушла в минус, а находится в процессе переформатирования, возросла вакантность в бц с оупенспейсами и лифтами, снизилась посещаемость трц, но то шо все разом стремятся и главное могут перейти в онлайн - глупый миф

тщательно вырисованные далекими от рынка "системными аналитиками" сферические кони редко имеют шото общее с реальностью

в общем на мой сегмент сейчас повышенный спрос, причем от тех, кого я давно вычеркнул из списка своей ца, но думаю все в итоге вернется на свои места, пандемия не вечна

на этом оффтопить прекращаю

берегите себя и не болейте



