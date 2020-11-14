Додано: Чет 19 лис, 2020 23:59

Sidus написав: kingkongovets написав: Sidus написав: А разве коммерческая тоже не ушла в минус? Магазины побежали открываться в онлайнах массово, в 2021 у всех уже будет интернет магазин, иначе они просто уже будут за бортом при очередном локдауне.

Соотвественно потребность в площадях, где пипл массово ходит и что-то выбирает становится все меньше..

а вот потребность в складах растет ИМХО, так как онлайны требуют складов все больше. А разве коммерческая тоже не ушла в минус? Магазины побежали открываться в онлайнах массово, в 2021 у всех уже будет интернет магазин, иначе они просто уже будут за бортом при очередном локдауне.Соотвественно потребность в площадях, где пипл массово ходит и что-то выбирает становится все меньше..а вот потребность в складах растет ИМХО, так как онлайны требуют складов все больше.

чтобы закончить с оффтопом в ветке про жилую недвигу отвечу так:

коммерческая не ушла в минус, а находится в процессе переформатирования, возросла вакантность в бц с оупенспейсами и лифтами, снизилась посещаемость трц, но то шо все разом стремятся и главное могут перейти в онлайн - глупый миф

тщательно вырисованные далекими от рынка "системными аналитиками" сферические кони редко имеют шото общее с реальностью

в общем на мой сегмент сейчас повышенный спрос, причем от тех, кого я давно вычеркнул из списка своей ца, но думаю все в итоге вернется на свои места, пандемия не вечна

на этом оффтопить прекращаю

берегите себя и не болейте



зы: кстати понятие "коммерческая недвига" гораздо более многогранно, чем представляют себе многие теоретики, например мой друг, сдающий крупные производственные площади в киевской области пандемии не почувствовал вообще чтобы закончить с оффтопом в ветке про жилую недвигу отвечу так:коммерческая не ушла в минус, а находится в процессе переформатирования, возросла вакантность в бц с оупенспейсами и лифтами, снизилась посещаемость трц, но то шо все разом стремятся и главное могут перейти в онлайн - глупый мифтщательно вырисованные далекими от рынка "системными аналитиками" сферические кони редко имеют шото общее с реальностьюв общем на мой сегмент сейчас повышенный спрос, причем от тех, кого я давно вычеркнул из списка своей ца, но думаю все в итоге вернется на свои места, пандемия не вечнана этом оффтопить прекращаюберегите себя и не болейтезы: кстати понятие "коммерческая недвига" гораздо более многогранно, чем представляют себе многие теоретики, например мой друг, сдающий крупные производственные площади в киевской области пандемии не почувствовал вообще

Круто, спасибо за инсайды...да, оффтопить не стоит, но тут все только о жилой да о жилой, я даже создал ветку по коммерции Круто, спасибо за инсайды...да, оффтопить не стоит, но тут все только о жилой да о жилой, я даже создал ветку по коммерции Коммерческая недвижимость, Киев , но она мертва, походу все под бетоном подразумевают жилье и только

Вот тут написали,что на РН - все в шоколадке:Но это не так.Есть, как минимум, уже два сигнала о надвигающихся тучах на весь РН:1.По инфо риэлтеров - сентябрь очень мало сделок, все лето-очень посредственно,в марте еще нормально было, все дорабатывали старые объекты.2.Октябрь практически нулевое количество сделок, на жизнь некоторым пришлось доставать долларовую заначку, так как нулевой заработок.Это уже серьезно.3.Ну и сенсация последних месяцев, вы спрашивали о коммерческой, так вот завалился рынок аренды офисов. Их аренда подешевела в 2 раза, ну или чуть меньше (ну не все конечно, но тенденция рынка). А это уже серьезное несоответствие вложенные деньги-отдача, тем боле там игроки бывают на этом рынке такие рыбы, офисные здания, тысячи и тысячи квадратов у одного собственника,или компании.4.О комерц вы спрашивали, тут такая фишка по настоящему ликвидные варианты, сладкие такие, продают только крупные застройщики,если место локационное, то можно что-то ухватить,когда еще не спохватился из конкурирующих инвесторов.Ну а фирмы помельче весь локационный комерц оставляют себе на аренду, да и крупные в последние годы также этим грешат.Брать нежилое барахло интересно было только, когда в Украине доллары под ногами валялись,т.е. в 2005-2008.Сейчас на продажу комерц- 99% откровеннный шайс, гадость по едва ли не европейским ценам. Судя по всему рано, или поздно должно бы понизиться, если не рухнуть.5.Одним словом ,трудно найти что-то достойное, бриллиантовое, а с недостойным можно попасть как буратино на поле чудес.6.С достойными квартирами полегче,у меня в Киеве, к примеру, двушка в 3-х минутах возле хорошего на левом берегу метро, старенькая панельная чешка 70-х,но очень добротный ухоженный подъезд и дом, приятные соседи ,без контингента, покупал чуть больше чем за "двадцатку" в начале нулевых.Сейчас стоит в теории наверное 55.Сдаю за 350 плюс все КП, живут уже с четыре года, цену редко очень поднимаю, стараюсь ,чтобы людям было интересно подольше жить. Меня устраивает, на карантин скидки не просили, так как ценят норм.отношения.Всегда сдавалась за 2,или 3-й просмотр, за некоторыми исключениями.Таким образом,ликвидность зашкаливает и относительно недорогой объект, Правда,не посчитал еще ремонт,мебель и технику.Простой за все годы -мизер, ремонт не обновлялся, так как жильцы всегда были пристойные, и все было качественно сделано изначально. Ну вот таке.В целом доволен, оно себя окупило уже в пару раз наверное,не считал,так как был период и дорогих цен, и неплохое подспорье.7.По комерцу, если удачно разбираетесь и удачно купить,то отдача будет супер и ликвидность супер, не сравнима с жилой. Но если вариант сомнительный, даже если не купить "висяк",который камнем будет висеть, а что-то среднее,то риски побольше чем мега-локационные места, которых просто надо чтобы очень повезло, чтобы ухватить.Т.е. если вариант средненький, то рентабельность все равно будет выше, тем более что не надо ни мебели, ни телевизоров покупать, но вот ликвидность на средних вариантах будет очень уступать жилой.В целом на комерце можно конкретно больше выиграть, но ликвидность ее несравненно ниже, если не брать опять таки мега удачные места, которых просто почти нет.