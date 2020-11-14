kingkongovets вы в теме , я так поняла . мне купить зимой недвигу или подождать в кеше уе .
спасибо
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:54
kingkongovets вы в теме , я так поняла . мне купить зимой недвигу или подождать в кеше уе .
спасибо
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:59
Вот тут написали,что на РН - все в шоколадке:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48055 ... chti-na-10
Но это не так.
Есть, как минимум, уже два сигнала о надвигающихся тучах на весь РН:
1.По инфо риэлтеров - сентябрь очень мало сделок, все лето-очень посредственно,
в марте еще нормально было, все дорабатывали старые объекты.
2.Октябрь практически нулевое количество сделок, на жизнь некоторым пришлось доставать долларовую заначку, так как нулевой заработок.Это уже серьезно.
3.Ну и сенсация последних месяцев, вы спрашивали о коммерческой, так вот завалился рынок аренды офисов. Их аренда подешевела в 2 раза, ну или чуть меньше (ну не все конечно, но тенденция рынка). А это уже серьезное несоответствие вложенные деньги-отдача, тем боле там игроки бывают на этом рынке такие рыбы, офисные здания, тысячи и тысячи квадратов у одного собственника,или компании.
4.О комерц вы спрашивали, тут такая фишка по настоящему ликвидные варианты, сладкие такие, продают только крупные застройщики,если место локационное, то можно что-то ухватить,когда еще не спохватился из конкурирующих инвесторов.
Ну а фирмы помельче весь локационный комерц оставляют себе на аренду, да и крупные в последние годы также этим грешат.
Брать нежилое барахло интересно было только, когда в Украине доллары под ногами валялись,т.е. в 2005-2008.
Сейчас на продажу комерц- 99% откровеннный шайс, гадость по едва ли не европейским ценам. Судя по всему рано, или поздно должно бы понизиться, если не рухнуть.
5.Одним словом ,трудно найти что-то достойное, бриллиантовое, а с недостойным можно попасть как буратино на поле чудес.
6.С достойными квартирами полегче,у меня в Киеве, к примеру, двушка в 3-х минутах возле хорошего на левом берегу метро, старенькая панельная чешка 70-х,но очень добротный ухоженный подъезд и дом, приятные соседи ,без контингента, покупал чуть больше чем за "двадцатку" в начале нулевых.Сейчас стоит в теории наверное 55.Сдаю за 350 плюс все КП, живут уже с четыре года, цену редко очень поднимаю, стараюсь ,чтобы людям было интересно подольше жить. Меня устраивает, на карантин скидки не просили, так как ценят норм.отношения.Всегда сдавалась за 2,или 3-й просмотр, за некоторыми исключениями.Таким образом,ликвидность зашкаливает и относительно недорогой объект, Правда,не посчитал еще ремонт,мебель и технику.Простой за все годы -мизер, ремонт не обновлялся, так как жильцы всегда были пристойные, и все было качественно сделано изначально. Ну вот таке.В целом доволен, оно себя окупило уже в пару раз наверное,не считал,так как был период и дорогих цен, и неплохое подспорье.
7.По комерцу, если удачно разбираетесь и удачно купить,то отдача будет супер и ликвидность супер, не сравнима с жилой. Но если вариант сомнительный, даже если не купить "висяк",который камнем будет висеть, а что-то среднее,то риски побольше чем мега-локационные места, которых просто надо чтобы очень повезло, чтобы ухватить.
Т.е. если вариант средненький, то рентабельность все равно будет выше, тем более что не надо ни мебели, ни телевизоров покупать, но вот ликвидность на средних вариантах будет очень уступать жилой.
В целом на комерце можно конкретно больше выиграть, но ликвидность ее несравненно ниже, если не брать опять таки мега удачные места, которых просто почти нет.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:30
О каких правах наследования они могут заявить, если квартира была продана по договору пожизненного содержания? Ведь на момент смерти это уже не квартира умершего. Или нет?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:33
Как она расторгала, если право собственности переходит на нового владельца, просто он не имеет права жить в этой квартире? Или в течение времени пока жив тот, кого содержат, можно расторгнуть? Интересует этот вопрос, просветите
Додано: П'ят 20 лис, 2020 00:47
Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:00
1. Заявить о праве наследования в течении 6 месяцев никто не может помешать.
2. В Украине порой это зависит только от решения суда. См. посты выше.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:06
Как? Не знаю. Я от такого держусь подальше. Я написал что мне известно и больше знать не хочу в этом вопросе.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:12
Визитка Киева
Кстати, а что за источник фото? Словно на нокию старую снимки делали
Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:39
О наследовании чего они могут заявить? Квартира же уже давно не принадлежит умершему(у нее владелец поменялся не в день смерти, а в день заключения договора).
Это то же самое, что умер твой дядя,который ничего не имел, а ты не растерялся и заявил в течение 6 месяцев(вовремя главное) о праве наследования на квартиру, которую он продал 5 лет назад
Додано: П'ят 20 лис, 2020 05:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|