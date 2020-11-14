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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5636563756385639

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 05:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... yy-uscherb

Плата за недострой. Суд впервые обязал застройщика выплатить моральный ущерб
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:10

  Damien написав:
  rjkz написав:Кстати, смутно вспоминается рассказ о знакомой моего родственника, которая несколько раз расторгала договора пожизненного содержания (квартира на Мельникова), но очередной содержатель подал в суд. Собственно, хотели заполучить моего юриста, я отказал. Мерзость.

Как она расторгала, если право собственности переходит на нового владельца, просто он не имеет права жить в этой квартире? Или в течение времени пока жив тот, кого содержат, можно расторгнуть? Интересует этот вопрос, просветите

Сумнівна справа ці договори довічного утримання. Є фірми, який спеціалізуються на цьому. Їх власники мають десятки квартир від померлих пенсів.

Проте пересічному громадянину не варто лізти. Є свої нюанси.
Зокрема, якщо не прописано інше, то договір утримання може бути розірваний після декількох років утримання клієнта.
Тобто сам текст договору повинен бути добре продуманим і однозначним, щоб ніхто нікого не наїпав. Особисто я гидую (на московитськом - "брезгую") подібними справами. Виносити г***о з під старих чужих пенсів - мало радощів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:17

  Sidus написав:
  BIGor написав:Вообще не удивительно, что наши тупые чинуши любят хвастаться кто сколько заработал, кто 500 куе, кто 200 куе. Как ниггеры которые добрались до богатства продажей наркотиков и которые накупили золотых побрякушек и хвастаются всем подряд.

Так заработал это только прибыль, чтоб заработать 500к, вложений должно быть на 1-2млн как минимум

Укро-чиновникі заробляють на власних посадах і корупційних зв'язках. Ніяких грошей на старті у них немає. То вже потім з'являється напівлегальний капітал.
А взагалі тупість укро-бидло-їліти - безмежна. Бувші неграмотні трієшники . Класичний зразок - ККЦ, який корчить з себе знавця КРЖН
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