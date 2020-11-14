Плата за недострой. Суд впервые обязал застройщика выплатить моральный ущерб
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 05:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:10
Сумнівна справа ці договори довічного утримання. Є фірми, який спеціалізуються на цьому. Їх власники мають десятки квартир від померлих пенсів.
Проте пересічному громадянину не варто лізти. Є свої нюанси.
Зокрема, якщо не прописано інше, то договір утримання може бути розірваний після декількох років утримання клієнта.
Тобто сам текст договору повинен бути добре продуманим і однозначним, щоб ніхто нікого не наїпав. Особисто я гидую (на московитськом - "брезгую") подібними справами. Виносити г***о з під старих чужих пенсів - мало радощів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:17
Укро-чиновникі заробляють на власних посадах і корупційних зв'язках. Ніяких грошей на старті у них немає. То вже потім з'являється напівлегальний капітал.
А взагалі тупість укро-бидло-їліти - безмежна. Бувші неграмотні трієшники . Класичний зразок - ККЦ, який корчить з себе знавця КРЖН
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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