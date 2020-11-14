Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:17

В любой стране есть классы.

Есть высший, там элита по ихнему, богатые наследники,просто крупные бизнесмены,артисты,певцы,землевладельцы, в некоторых странах-родовые звания ,крупные политики,адвокаты знаменитые,владельцы недвижимости по крупному,топы крупных компаний,спортсмены достойные. и т.п.

Есть средний класс- квалифицированные наемные, специалисты,предприниматели, владельцы небольших магазинов, менеджеры,обычные трудолюбивые люди со знаниями,умениями и предпринимательской чуйкой,сюда же все адвокаты, все врачи, все учителя ,все бюджетники (!).



И только в Украине

есть особый ,мега-высший как они считают, класс:

сращение чиновника и политика и правовой системы.

Они всех остальных считают биомассой.

За счет лозунгов и речевок ,они добиваются того, чтобы электорат их избирал,затем они лоббируют чиновников на хлебные должности, те,кто пробился на значимые должности в правоохраниловке, охраняют этот класс,за что имеют свою долю.

А поскольку правовики - это как своеобразные оптовики на продуктовом,или вещевом рынке, то и доход у них очень приличный.

Сюда же головы сильрад,чиновники земельной сферы,таможенники,у меня знакомый один,простой инспектор на львовщине, недвижимость и авто на 1 млн.дол.Это только то,что видимо, ну и это даже не старший инспектор,т.е. самая низшая должность.



Средний класс у нас -ай-ти некоторые,некоторые удачливые предприниматели,в т.ч. иногда даже и мелкие сюда пробиваются, но редко,ну менеджеры в крупных компаниях ,снова таки - владельцы недвижимости и т.п.



И все-таки средний класс- разжигатель, или погаситель РН, а не жирные коты.

Жирные коты покупают штучный товар.

А тренд рынка определяет как раз сравнительно неколичественная прослойка средних.



Ну и те, кто не относятся к средним, но банально выживают, надо где-то жить,надо что -то покупать и где-то растить детишек, они покупают метры в ущерб достойному питанию,отдыху, и качеству квартир.

Украина очень особая страна в этом плане.



Вот вчера было "слидство-инфо" н а24-м рекомендую, там записи и видео из кабинета Вовка, ниточки на самый верх тянутся,к тем,кто и сейчас на топ-должностях в правоохраниловке, там топы государства по сути, напоминаю не бывших, а нынешних (!).



В любой стране сегдня в 9 утра уже была бы бомба - обыски, внеочередное парламента , аресты, и т.п, , может даже внеочередные,курс нацвалюты на 10% вверх и т.п.



Но только не у нас.