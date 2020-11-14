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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:10
Damien написав: rjkz написав:
Кстати, смутно вспоминается рассказ о знакомой моего родственника, которая несколько раз расторгала договора пожизненного содержания (квартира на Мельникова), но очередной содержатель подал в суд. Собственно, хотели заполучить моего юриста, я отказал. Мерзость.
Как она расторгала, если право собственности переходит на нового владельца, просто он не имеет права жить в этой квартире? Или в течение времени пока жив тот, кого содержат, можно расторгнуть? Интересует этот вопрос, просветите
Сумнівна справа ці договори довічного утримання. Є фірми, який спеціалізуються на цьому. Їх власники мають десятки квартир від померлих пенсів.
Проте пересічному громадянину не варто лізти. Є свої нюанси.
Зокрема, якщо не прописано інше, то договір утримання може бути розірваний після декількох років утримання клієнта.
Тобто сам текст договору повинен бути добре продуманим і однозначним, щоб ніхто нікого не наїпав. Особисто я гидую (на московитськом - "брезгую") подібними справами. Виносити г***о з під старих чужих пенсів - мало радощів.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:17
Sidus написав: BIGor написав:
Вообще не удивительно, что наши тупые чинуши любят хвастаться кто сколько заработал, кто 500 куе, кто 200 куе. Как ниггеры которые добрались до богатства продажей наркотиков и которые накупили золотых побрякушек и хвастаются всем подряд.
Так заработал
это только прибыль, чтоб заработать 500к, вложений должно быть на 1-2млн как минимум
Укро-чиновникі заробляють на власних посадах і корупційних зв'язках. Ніяких грошей на старті у них немає. То вже потім з'являється напівлегальний капітал.
А взагалі тупість укро-бидло-їліти - безмежна. Бувші неграмотні трієшники . Класичний зразок - ККЦ, який корчить з себе знавця КРЖН
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:17
В любой стране есть классы.
Есть высший, там элита по ихнему, богатые наследники,просто крупные бизнесмены,артисты,певцы,землевладельцы, в некоторых странах-родовые звания ,крупные политики,адвокаты знаменитые,владельцы недвижимости по крупному,топы крупных компаний,спортсмены достойные. и т.п.
Есть средний класс- квалифицированные наемные, специалисты,предприниматели, владельцы небольших магазинов, менеджеры,обычные трудолюбивые люди со знаниями,умениями и предпринимательской чуйкой,сюда же все адвокаты, все врачи, все учителя ,все бюджетники (!).
И только в Украине
есть особый ,мега-высший как они считают, класс:
сращение чиновника и политика и правовой системы.
Они всех остальных считают биомассой.
За счет лозунгов и речевок ,они добиваются того, чтобы электорат их избирал,затем они лоббируют чиновников на хлебные должности, те,кто пробился на значимые должности в правоохраниловке, охраняют этот класс,за что имеют свою долю.
А поскольку правовики - это как своеобразные оптовики на продуктовом,или вещевом рынке, то и доход у них очень приличный.
Сюда же головы сильрад,чиновники земельной сферы,таможенники,у меня знакомый один,простой инспектор на львовщине, недвижимость и авто на 1 млн.дол.Это только то,что видимо, ну и это даже не старший инспектор,т.е. самая низшая должность.
Средний класс у нас -ай-ти некоторые,некоторые удачливые предприниматели,в т.ч. иногда даже и мелкие сюда пробиваются, но редко,ну менеджеры в крупных компаниях ,снова таки - владельцы недвижимости и т.п.
И все-таки средний класс- разжигатель, или погаситель РН, а не жирные коты.
Жирные коты покупают штучный товар.
А тренд рынка определяет как раз сравнительно неколичественная прослойка средних.
Ну и те, кто не относятся к средним, но банально выживают, надо где-то жить,надо что -то покупать и где-то растить детишек, они покупают метры в ущерб достойному питанию,отдыху, и качеству квартир.
Украина очень особая страна в этом плане.
Вот вчера было "слидство-инфо" н а24-м рекомендую, там записи и видео из кабинета Вовка, ниточки на самый верх тянутся,к тем,кто и сейчас на топ-должностях в правоохраниловке, там топы государства по сути, напоминаю не бывших, а нынешних (!).
В любой стране сегдня в 9 утра уже была бы бомба - обыски, внеочередное парламента , аресты, и т.п, , может даже внеочередные,курс нацвалюты на 10% вверх и т.п.
Но только не у нас.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:38
Автор77 написав:
В любой стране есть классы.
Есть высший, там элита по ихнему, богатые наследники,просто крупные бизнесмены,артисты,певцы,землевладельцы, в некоторых странах-родовые звания ,крупные политики,адвокаты знаменитые,владельцы недвижимости по крупному,топы крупных компаний,спортсмены достойные. и т.п.
Есть средний класс- квалифицированные наемные, специалисты,предприниматели, владельцы небольших магазинов, менеджеры,обычные трудолюбивые люди со знаниями,умениями и предпринимательской чуйкой,сюда же все адвокаты, все врачи, все учителя ,все бюджетники (!).
И только в Украине
есть особый ,мега-высший как они считают, класс:
сращение чиновника и политика и правовой системы.
Они всех остальных считают биомассой.
За счет лозунгов и речевок ,они добиваются того, чтобы электорат их избирал,затем они лоббируют чиновников на хлебные должности, те,кто пробился на значимые должности в правоохраниловке, охраняют этот класс,за что имеют свою долю.
А поскольку правовики - это как своеобразные оптовики на продуктовом,или вещевом рынке, то и доход у них очень приличный.
Сюда же головы сильрад,чиновники земельной сферы,таможенники,у меня знакомый один,простой инспектор на львовщине, недвижимость и авто на 1 млн.дол.Это только то,что видимо, ну и это даже не старший инспектор,т.е. самая низшая должность.
Средний класс у нас -ай-ти некоторые,некоторые удачливые предприниматели,в т.ч. иногда даже и мелкие сюда пробиваются, но редко,ну менеджеры в крупных компаниях ,снова таки - владельцы недвижимости и т.п.
И все-таки средний класс- разжигатель, или погаситель РН, а не жирные коты.
Жирные коты покупают штучный товар.
А тренд рынка определяет как раз сравнительно неколичественная прослойка средних.
Ну и те, кто не относятся к средним, но банально выживают, надо где-то жить,надо что -то покупать и где-то растить детишек, они покупают метры в ущерб достойному питанию,отдыху, и качеству квартир.
Украина очень особая страна в этом плане.
Вот вчера было "слидство-инфо" н а24-м рекомендую, там записи и видео из кабинета Вовка, ниточки на самый верх тянутся,к тем,кто и сейчас на топ-должностях в правоохраниловке, там топы государства по сути, напоминаю не бывших, а нынешних (!).
В любой стране сегдня в 9 утра уже была бы бомба - обыски, внеочередное парламента , аресты, и т.п, , может даже внеочередные,курс нацвалюты на 10% вверх и т.п.
Но только не у нас.
Наша їліта є віддзеркаленнням нашого народу. Тупого на 75% нароту, який обрав клоуна президентом.
Тому цей нарот і живе небохато. І проект - ось ось може закритись.
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