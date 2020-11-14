Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Считается, что заявить о правах наследования можно не позднее 6 месяцев. Но есть варианты.
О каких правах наследования они могут заявить, если квартира была продана по договору пожизненного содержания? Ведь на момент смерти это уже не квартира умершего. Или нет?
1. Заявить о праве наследования в течении 6 месяцев никто не может помешать. 2. В Украине порой это зависит только от решения суда. См. посты выше.
О наследовании чего они могут заявить? Квартира же уже давно не принадлежит умершему(у нее владелец поменялся не в день смерти, а в день заключения договора). Это то же самое, что умер твой дядя,который ничего не имел, а ты не растерялся и заявил в течение 6 месяцев(вовремя главное) о праве наследования на квартиру, которую он продал 5 лет назад
rjkz написав:Кстати, смутно вспоминается рассказ о знакомой моего родственника, которая несколько раз расторгала договора пожизненного содержания (квартира на Мельникова), но очередной содержатель подал в суд. Собственно, хотели заполучить моего юриста, я отказал. Мерзость.
Как она расторгала, если право собственности переходит на нового владельца, просто он не имеет права жить в этой квартире? Или в течение времени пока жив тот, кого содержат, можно расторгнуть? Интересует этот вопрос, просветите
Сумнівна справа ці договори довічного утримання. Є фірми, який спеціалізуються на цьому. Їх власники мають десятки квартир від померлих пенсів.
Проте пересічному громадянину не варто лізти. Є свої нюанси. Зокрема, якщо не прописано інше, то договір утримання може бути розірваний після декількох років утримання клієнта. Тобто сам текст договору повинен бути добре продуманим і однозначним, щоб ніхто нікого не наїпав. Особисто я гидую (на московитськом - "брезгую") подібними справами. Виносити г***о з під старих чужих пенсів - мало радощів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Но это не так. Есть, как минимум, уже два сигнала о надвигающихся тучах на весь РН:
1.По инфо риэлтеров - сентябрь очень мало сделок, все лето-очень посредственно, в марте еще нормально было, все дорабатывали старые объекты.
2.Октябрь практически нулевое количество сделок, на жизнь некоторым пришлось доставать долларовую заначку, так как нулевой заработок.Это уже серьезно.
3.Ну и сенсация последних месяцев, вы спрашивали о коммерческой, так вот завалился рынок аренды офисов. Их аренда подешевела в 2 раза, ну или чуть меньше (ну не все конечно, но тенденция рынка). А это уже серьезное несоответствие вложенные деньги-отдача, тем боле там игроки бывают на этом рынке такие рыбы, офисные здания, тысячи и тысячи квадратов у одного собственника,или компании.
4.О комерц вы спрашивали, тут такая фишка по настоящему ликвидные варианты, сладкие такие, продают только крупные застройщики,если место локационное, то можно что-то ухватить,когда еще не спохватился из конкурирующих инвесторов. Ну а фирмы помельче весь локационный комерц оставляют себе на аренду, да и крупные в последние годы также этим грешат. Брать нежилое барахло интересно было только, когда в Украине доллары под ногами валялись,т.е. в 2005-2008. Сейчас на продажу комерц- 99% откровеннный шайс, гадость по едва ли не европейским ценам. Судя по всему рано, или поздно должно бы понизиться, если не рухнуть.
5.Одним словом ,трудно найти что-то достойное, бриллиантовое, а с недостойным можно попасть как буратино на поле чудес.
6.С достойными квартирами полегче,у меня в Киеве, к примеру, двушка в 3-х минутах возле хорошего на левом берегу метро, старенькая панельная чешка 70-х,но очень добротный ухоженный подъезд и дом, приятные соседи ,без контингента, покупал чуть больше чем за "двадцатку" в начале нулевых.Сейчас стоит в теории наверное 55.Сдаю за 350 плюс все КП, живут уже с четыре года, цену редко очень поднимаю, стараюсь ,чтобы людям было интересно подольше жить. Меня устраивает, на карантин скидки не просили, так как ценят норм.отношения.Всегда сдавалась за 2,или 3-й просмотр, за некоторыми исключениями.Таким образом,ликвидность зашкаливает и относительно недорогой объект, Правда,не посчитал еще ремонт,мебель и технику.Простой за все годы -мизер, ремонт не обновлялся, так как жильцы всегда были пристойные, и все было качественно сделано изначально. Ну вот таке.В целом доволен, оно себя окупило уже в пару раз наверное,не считал,так как был период и дорогих цен, и неплохое подспорье.
7.По комерцу, если удачно разбираетесь и удачно купить,то отдача будет супер и ликвидность супер, не сравнима с жилой. Но если вариант сомнительный, даже если не купить "висяк",который камнем будет висеть, а что-то среднее,то риски побольше чем мега-локационные места, которых просто надо чтобы очень повезло, чтобы ухватить. Т.е. если вариант средненький, то рентабельность все равно будет выше, тем более что не надо ни мебели, ни телевизоров покупать, но вот ликвидность на средних вариантах будет очень уступать жилой. В целом на комерце можно конкретно больше выиграть, но ликвидность ее несравненно ниже, если не брать опять таки мега удачные места, которых просто почти нет.
Интересный пост. Главное, что бросилось в глаза, сильно отличается от стиля этой ветки, где по теме пишут крупицы, но любят почесать свое ЧСВ и покидаться какашками. Наверное автор из валютной забрел.
Frant написав:Особисто я гидую (на московитськом - "брезгую") подібними справами. Виносити г***о з під старих чужих пенсів - мало радощів.
Сейчас договор пожизненного содержания выглядит так. Живет старушка у которой самые близкие родственники это двоюродные племянники, которые живут в Германии и которым ее хрущевка не нужна. Никогда не была замужем, детей нет, квартиру завещать некому. Почему бы ей не попользоваться деньгами от ее продажи при жизни? Она продает ее по договору пожизненного содержания, получает 10 тыс долларов, которые потратит на операцию, обновление мебели, отложит на черный день. Потом до конца жизни она получает прибавку к пенсии в 100-200 долларов в месяц.
aggur написав:Визитка Киева Кстати, а что за источник фото? Словно на нокию старую снимки делали
Там же куплена и сразу опробована. Это еще что. На въезде в Брюссель вдоль железнодорожных путей дома с панорамными окнами на первом и втором этажах, так в них девушки сами себя продают! А не какое-то там барахло.
Frant написав:Тупого на 75% нароту, який обрав клоуна президентом. Тому цей нарот і живе небохато. І проект - ось ось може закритись.
А давай так(Яника опускаємо) - - бую Ющ/медовик - пересічні стояли по коліна в омні! - був ПАП/шоколадний - пересічні стояли по пояс в омні! - тепер Зе/некрадун - пересічні далі по пояс в омні! (а деякі занурились - по груди)
Що далі? 29р обираєм "не тих" - кого вбрати? А нема кого! А, навіть, якщо і є - то зламати хребет корупції/порвати сітку отої прогнилої системи, майже, неможливо! Треба якогось дуже жорсткого/жорстокого президента і щоб мав таку ж жорстку свою команду!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 20 лис, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:О наследовании чего они могут заявить? Квартира же уже давно не принадлежит умершему(у нее владелец поменялся не в день смерти, а в день заключения договора). Это то же самое, что умер твой дядя,который ничего не имел, а ты не растерялся и заявил в течение 6 месяцев(вовремя главное) о праве наследования на квартиру, которую он продал 5 лет назад
Они вступают в наследство и наследуют не только имущество, но и права требования. По сути депозит, например, это не деньги, а право требования их у банка согласно договора. Если права умершего были нарушены - покупатель не платил деньги за квартиру, то они наследуют право умершего на расторжение сделки. Тогда квартира возвращается и становится частью наследства. Также они унаследуют обязанность вернуть продавцу все выплаченные им суммы. Если покупатель выполнял свою часть договора, то оснований бояться нет. Купленные суды? Все суды до Верховного не купишь, особенно если стоимость квартиры не миллионы. Если человек прав, то суд станет на его сторону. В большинстве случаев квартиру по договору пожизненного содержания продают когда нет наследников, которые могут помочь материально старикам, или с согласия наследников n-ой очереди, которые живут в другой стране и эта квартира им не нужна. Если нужна, никто не мешает им самим купить ее на таких условиях?
Даже в случае неприятностей и судов, что грозит покупателю такой недвижимости? Он добросовестный покупатель, поэтому наследники, если выиграют, то скорей всего им присудят требовать деньги от этой продажи с продавца, а не квартиру назад. Есть разница между расторжением сделки и признании сделки недействительной, которая делает нелегитимными последующие сделки. Тут есть нюанс. Что может присудить суд - вернуть наследникам квартиру или право требовать деньги с продавца. Кто больше привязан к квартире. Если с бабушкой проживала и сейчас проживает внучка с детьми, которые там росли и ходят в школу во дворе, тогда теоретически могут сказать, что квартира им нужней. Если старушка жила одна, а новый собственник заехал, сделал ремонт и его дети называют эту квартиру домом, то шансы, что ее заберут, практически нулевые.