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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:39
Я увидел этот заголовок на странице этой ветки. Думаю, дай кину ссылку, вдруг кто-то с телефона не видит. Открыл, почитал, решить не копипастить такое откровенноег Г.
"Журналистов" за такое нужно пожизненно дисквалифицировать.
Статья бла-бла-бла, потом идет фраза "Как выяснилось" и вброс.
При этом заголовок подразумевает всех украинцев, а в 10 раз приводят высосанные из пальца данные только по топменеджерам. Все украинцы топменеджеры?
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Vlad442
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:44
Vlad442 написав:
Я увидел этот заголовок на странице этой ветки. Думаю, дай кину ссылку, вдруг кто-то с телефона не видит. Открыл, почитал, решить не копипастить такое откровенноег Г.
"Журналистов" за такое нужно пожизненно дисквалифицировать.
Статья бла-бла-бла, потом идет фраза "Как выяснилось" и вброс.
При этом заголовок подразумевает всех украинцев, а в 10 раз приводят высосанные из пальца данные только по топменеджерам. Все украинцы топменеджеры?
А я люблю такое. И в конце индекс Биг-Мака, для закрепления.
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airmax78
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:48
airmax78 написав:
И в конце индекс Биг-Мака, для закрепления
Ага. І посилання на лікарські засоби від закрепу
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Serg-ik
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:49
Долярчик написав:
Наступний кандидат має бути український Кім-чан-ін)))))))))
Або ще жорсткіший, якщо такий є
Почитайте историю Германии первой половины ХХ века. Россия и Беларусь пошли по этому пути, мы, слава богу, нет. И не нужно. Старые элиты вымрут, придут новые, рафинированные. Лучше быть похожими на Италию с коррупционными скандалами, чем на Беларусь с КГБ.
Личность президента многое решает, но не решает главного - проблемы элит. Ни один демократический президент ничего не сможет сделать в рамках существующей системы с Кернесом или влиянием Ахметова. Или что местные сельские "элиты" считают нормальным забить битами чужаков или убивать/похищать пограничников.
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Vlad442
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