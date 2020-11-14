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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5636563756385639

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:39

  airmax78 написав:Шах и міт, обвалисты: https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... tsijni-zmi

Я увидел этот заголовок на странице этой ветки. Думаю, дай кину ссылку, вдруг кто-то с телефона не видит. Открыл, почитал, решить не копипастить такое откровенноег Г.
"Журналистов" за такое нужно пожизненно дисквалифицировать.
Статья бла-бла-бла, потом идет фраза "Как выяснилось" и вброс.
При этом заголовок подразумевает всех украинцев, а в 10 раз приводят высосанные из пальца данные только по топменеджерам. Все украинцы топменеджеры?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:44

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Шах и міт, обвалисты: https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... tsijni-zmi

Я увидел этот заголовок на странице этой ветки. Думаю, дай кину ссылку, вдруг кто-то с телефона не видит. Открыл, почитал, решить не копипастить такое откровенноег Г.
"Журналистов" за такое нужно пожизненно дисквалифицировать.
Статья бла-бла-бла, потом идет фраза "Как выяснилось" и вброс.
При этом заголовок подразумевает всех украинцев, а в 10 раз приводят высосанные из пальца данные только по топменеджерам. Все украинцы топменеджеры?

А я люблю такое. И в конце индекс Биг-Мака, для закрепления.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И в конце индекс Биг-Мака, для закрепления

Ага. І посилання на лікарські засоби від закрепу
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Наступний кандидат має бути український Кім-чан-ін)))))))))
Або ще жорсткіший, якщо такий є

Почитайте историю Германии первой половины ХХ века. Россия и Беларусь пошли по этому пути, мы, слава богу, нет. И не нужно. Старые элиты вымрут, придут новые, рафинированные. Лучше быть похожими на Италию с коррупционными скандалами, чем на Беларусь с КГБ.
Личность президента многое решает, но не решает главного - проблемы элит. Ни один демократический президент ничего не сможет сделать в рамках существующей системы с Кернесом или влиянием Ахметова. Или что местные сельские "элиты" считают нормальным забить битами чужаков или убивать/похищать пограничников.
Vlad442
 
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