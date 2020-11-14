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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5636563756385639

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:39

  airmax78 написав:Шах и міт, обвалисты: https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... tsijni-zmi

Я увидел этот заголовок на странице этой ветки. Думаю, дай кину ссылку, вдруг кто-то с телефона не видит. Открыл, почитал, решить не копипастить такое откровенноег Г.
"Журналистов" за такое нужно пожизненно дисквалифицировать.
Статья бла-бла-бла, потом идет фраза "Как выяснилось" и вброс.
При этом заголовок подразумевает всех украинцев, а в 10 раз приводят высосанные из пальца данные только по топменеджерам. Все украинцы топменеджеры?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:44

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Шах и міт, обвалисты: https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... tsijni-zmi

Я увидел этот заголовок на странице этой ветки. Думаю, дай кину ссылку, вдруг кто-то с телефона не видит. Открыл, почитал, решить не копипастить такое откровенноег Г.
"Журналистов" за такое нужно пожизненно дисквалифицировать.
Статья бла-бла-бла, потом идет фраза "Как выяснилось" и вброс.
При этом заголовок подразумевает всех украинцев, а в 10 раз приводят высосанные из пальца данные только по топменеджерам. Все украинцы топменеджеры?

А я люблю такое. И в конце индекс Биг-Мака, для закрепления.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И в конце индекс Биг-Мака, для закрепления

Ага. І посилання на лікарські засоби від закрепу
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:39

  airmax78 написав:Шах и міт, обвалисты: https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... tsijni-zmi

Не густо тих роботяг, які отримують більше 1К дол.
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ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:44

  airmax78 написав:Шах и міт, обвалисты: https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... tsijni-zmi

В этой статье нет ни одного источника, пустой трёп, наверное фейслесс писал)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:58

Kostia однозначно. Не модерировал ветку несколько месяцев-бабло не платили. теперь видать бабла дали немного, но в нагрузку-статьи про рост зарплат пишет
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:02

  Долярчик написав:Не густо тих роботяг, які отримують більше 1К дол.


Вот распределение зарплат по сегментам, кому интересно:
- на минимальной зарплате 4723 грн сидит 8,3% всех официальных трудоустроенных;
- далее следует самый распространенный диапазон - выше минимальной зарплаты, но ниже-равно 6000 грн, на котором сидит более 20% всех работников;
- 1/3 всех работников (34,1%) в стране получает меньше 7 тыс грн;
- практически половина (46,8%) - получает менее 8 тыс грн;
- медиана рынка - на уровне 8600 грн;
- 2/3 всех работников (67,4%) получают менее 12 тыс грн;
- только 11,9% трудоустроенных зарабатывают больше 20000 грн

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Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Kostia однозначно. Не модерировал ветку несколько месяцев-бабло не платили. теперь видать бабла дали немного, но в нагрузку-статьи про рост зарплат пишет
Завидуете Максу, тоже Ваганычей хотите?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:14

Faceless
Вы мне посочувствовали относительно падения зарплаты с 20 на 10. И я Вам посочувствовал. Нет повода для Ваганычей
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:40

"А оказиваєтса, жизнь - налажеваєтса!" ©)))

  zРадио написав:
  Долярчик написав:Не густо тих роботяг, які отримують більше 1К дол.


Вот распределение зарплат по сегментам, кому интересно:
- на минимальной зарплате 4723 грн сидит 8,3% всех официальных трудоустроенных;
- далее следует самый распространенный диапазон - выше минимальной зарплаты, но ниже-равно 6000 грн, на котором сидит более 20% всех работников;
- 1/3 всех работников (34,1%) в стране получает меньше 7 тыс грн;
- практически половина (46,8%) - получает менее 8 тыс грн;
- медиана рынка - на уровне 8600 грн;
- 2/3 всех работников (67,4%) получают менее 12 тыс грн;
- только 11,9% трудоустроенных зарабатывают больше 20000 грн

Зображення

Валютный рынок в контексте ДС

О, то виявляється, що я вже не так погано заробляю! :D
Займаю третє місце в кінці, а інколи виходить залізти на передкінцеве місце у цьому розподілу з/п! 8)
От тільки моя дружина займає друге місце :roll:

п. с.
Колись може це казав, що ХОЛОСТЯКАМ, значно легше скирдувати на бетон!
Більше того - холостяк може що ТРИ роки купувати 1к квартирко!
Якщо має голову на плечах :wink:

Тож, Флай, мав би мене "взувати" по бетонних метрах!
А то, на моменті, якщо скласти до купи його підвали/горища/піддаше :mrgreen: то сумніваюсь, що переплюне моїх 53м2.
(а я скоро ще додам трохи м2)
=============


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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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