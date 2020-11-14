Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я увидел этот заголовок на странице этой ветки. Думаю, дай кину ссылку, вдруг кто-то с телефона не видит. Открыл, почитал, решить не копипастить такое откровенноег Г. "Журналистов" за такое нужно пожизненно дисквалифицировать. Статья бла-бла-бла, потом идет фраза "Как выяснилось" и вброс. При этом заголовок подразумевает всех украинцев, а в 10 раз приводят высосанные из пальца данные только по топменеджерам. Все украинцы топменеджеры?
Я увидел этот заголовок на странице этой ветки. Думаю, дай кину ссылку, вдруг кто-то с телефона не видит. Открыл, почитал, решить не копипастить такое откровенноег Г. "Журналистов" за такое нужно пожизненно дисквалифицировать. Статья бла-бла-бла, потом идет фраза "Как выяснилось" и вброс. При этом заголовок подразумевает всех украинцев, а в 10 раз приводят высосанные из пальца данные только по топменеджерам. Все украинцы топменеджеры?
А я люблю такое. И в конце индекс Биг-Мака, для закрепления.
Долярчик написав:Не густо тих роботяг, які отримують більше 1К дол.
Вот распределение зарплат по сегментам, кому интересно: - на минимальной зарплате 4723 грн сидит 8,3% всех официальных трудоустроенных; - далее следует самый распространенный диапазон - выше минимальной зарплаты, но ниже-равно 6000 грн, на котором сидит более 20% всех работников; - 1/3 всех работников (34,1%) в стране получает меньше 7 тыс грн; - практически половина (46,8%) - получает менее 8 тыс грн; - медиана рынка - на уровне 8600 грн; - 2/3 всех работников (67,4%) получают менее 12 тыс грн; - только 11,9% трудоустроенных зарабатывают больше 20000 грн
Долярчик написав:Не густо тих роботяг, які отримують більше 1К дол.
Вот распределение зарплат по сегментам, кому интересно: - на минимальной зарплате 4723 грн сидит 8,3% всех официальных трудоустроенных; - далее следует самый распространенный диапазон - выше минимальной зарплаты, но ниже-равно 6000 грн, на котором сидит более 20% всех работников; - 1/3 всех работников (34,1%) в стране получает меньше 7 тыс грн; - практически половина (46,8%) - получает менее 8 тыс грн; - медиана рынка - на уровне 8600 грн; - 2/3 всех работников (67,4%) получают менее 12 тыс грн; - только 11,9% трудоустроенных зарабатывают больше 20000 грн
О, то виявляється, що я вже не так погано заробляю! Займаю третє місце в кінці, а інколи виходить залізти на передкінцеве місце у цьому розподілу з/п! От тільки моя дружина займає друге місце
п. с. Колись може це казав, що ХОЛОСТЯКАМ, значно легше скирдувати на бетон! Більше того - холостяк може що ТРИ роки купувати 1к квартирко! Якщо має голову на плечах
Тож, Флай, мав би мене "взувати" по бетонних метрах! А то, на моменті, якщо скласти до купи його підвали/горища/піддаше то сумніваюсь, що переплюне моїх 53м2. (а я скоро ще додам трохи м2) =============