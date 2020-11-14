Объясни лучше форумчаном как ты собрался лендлордом стать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:12
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:24
ведомо всем же - по масти и гороскопу
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:26
Я вышел с бани от Семеныча,но всёже отвечу :
Там тема в тесте и жене .Люди как люди©
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:47
Що значить "як"?
Купую(скоро) однуху>>>>роблю в ній ремонт>>>>закидаю туди платеспроможного орендаря>>>>намазую чорну ікорку на хліб фффсьо!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Имелось в виду, что если ваш доход 20-25 тыс на семью и вы живете очень скромно, предположим тратите 10 тыс в месяц (с питанием, коммуналкой, расходами на двух детей не верю, что можно уложиться в меньшую сумму), то вы можете откладывать максимум 500 долларов в месяц. 6000 в год. Когда вы успели накопить на однуху? Расскажите, покажите мастеркласс тем, кто считает, что жилье в Украине недоступно пересичному.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:05
Ты себя(свой рацион) с хавкой своего кривож0пского придypkа-божка не путай.
Судя по полочкам и размеру твоих комнат чёрной у тебя будет разве что засохшая баклажанная.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 20 лис, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:06
Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©
Все просто!
Треба робити, як каже Черняк, ЄБШ 24/7 + жорстко економити(крім економії на дітях) + я ремонт зробив "своїми руками", відповідно і зекономив ттуєву хучу грошей!
А зекономлені - то...... ну ви знаєте
От і нашкріб я, за останні 3р.(після купівлі своєї першої квартири) ~ 2 Фонда #самоїкрасивої
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 20 лис, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вести с полей - Обрий, который уно Сити, сдал в ноябре свой первый дом бизнес класса Конкордия. обещали 4 кв 2020. (! )
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