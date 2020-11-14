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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5637563856395640

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:12

  Долярчик написав:О, то виявляється, що я вже не так погано заробляю! :D
Займаю третє місце в кінці, а інколи виходить залізти на передкінцеве місце у цьому розподілу з/п! 8)
От тільки моя дружина займає друге місце :roll:

]

Объясни лучше форумчаном как ты собрался лендлордом стать?
hume
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:24

  hume написав:
  Долярчик написав:О, то виявляється, що я вже не так погано заробляю! :D
Займаю третє місце в кінці, а інколи виходить залізти на передкінцеве місце у цьому розподілу з/п! 8)
От тільки моя дружина займає друге місце :roll:

]

Объясни лучше форумчаном как ты собрался лендлордом стать?

ведомо всем же - по масти и гороскопу
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:26

  UA написав:Кстати факт из биографии Черновецкого - "защитил диссертацию на тему «Методика расследования хищений, совершенных должностными лицами»...
Он профи глубоко и всесторонне изучивший свое ремесло.

Я вышел с бани от Семеныча,но всёже отвечу :
Там тема в тесте и жене .Люди как люди©
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:47

  hume написав:
  Долярчик написав:О, то виявляється, що я вже не так погано заробляю! :D
Займаю третє місце в кінці, а інколи виходить залізти на передкінцеве місце у цьому розподілу з/п! 8)
От тільки моя дружина займає друге місце :roll:

]

Объясни лучше форумчаном как ты собрался лендлордом стать?

Що значить "як"?
Купую(скоро) однуху>>>>роблю в ній ремонт>>>>закидаю туди платеспроможного орендаря>>>>намазую чорну ікорку на хліб :mrgreen: фффсьо! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Що значить "як"?
Купую(скоро) однуху>>>>роблю в ній ремонт>>>>закидаю туди платеспроможного орендаря>>>>намазую чорну ікорку на хліб фффсьо!

Имелось в виду, что если ваш доход 20-25 тыс на семью и вы живете очень скромно, предположим тратите 10 тыс в месяц (с питанием, коммуналкой, расходами на двух детей не верю, что можно уложиться в меньшую сумму), то вы можете откладывать максимум 500 долларов в месяц. 6000 в год. Когда вы успели накопить на однуху? Расскажите, покажите мастеркласс тем, кто считает, что жилье в Украине недоступно пересичному.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:05

  Долярчик написав:
  hume написав:
  Долярчик написав:О, то виявляється, що я вже не так погано заробляю! :D
Займаю третє місце в кінці, а інколи виходить залізти на передкінцеве місце у цьому розподілу з/п! 8)
От тільки моя дружина займає друге місце :roll:

]

Объясни лучше форумчаном как ты собрался лендлордом стать?

Що значить "як"?
Купую(скоро) однуху>>>>роблю в ній ремонт>>>>закидаю туди платеспроможного орендаря>>>>намазую чорну ікорку на хліб :mrgreen: фффсьо! :mrgreen:

Ты себя(свой рацион) с хавкой своего кривож0пского придypkа-божка не путай.
Судя по полочкам и размеру твоих комнат чёрной у тебя будет разве что засохшая баклажанная.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 20 лис, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:06

Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  Vlad442 написав:Расскажите, покажите мастеркласс

Все просто!
Треба робити, як каже Черняк, ЄБШ 24/7 + жорстко економити(крім економії на дітях) + я ремонт зробив "своїми руками", відповідно і зекономив ттуєву хучу грошей!
А зекономлені - то...... ну ви знаєте ;)

От і нашкріб я, за останні 3р.(після купівлі своєї першої квартири) ~ 2 Фонда #самоїкрасивої 8)
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 20 лис, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей - Обрий, который уно Сити, сдал в ноябре свой первый дом бизнес класса Конкордия. обещали 4 кв 2020. (! )

https://nerukhomi.ua/news/obzor-rabotyi ... ya/amp.htm
CRUSADER
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  #<1 ... 5637563856395640
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