Объясни лучше форумчаном как ты собрался лендлордом стать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:12
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:47
Що значить "як"?
Купую(скоро) однуху>>>>роблю в ній ремонт>>>>закидаю туди платеспроможного орендаря>>>>намазую чорну ікорку на хліб фффсьо!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Имелось в виду, что если ваш доход 20-25 тыс на семью и вы живете очень скромно, предположим тратите 10 тыс в месяц (с питанием, коммуналкой, расходами на двух детей не верю, что можно уложиться в меньшую сумму), то вы можете откладывать максимум 500 долларов в месяц. 6000 в год. Когда вы успели накопить на однуху? Расскажите, покажите мастеркласс тем, кто считает, что жилье в Украине недоступно пересичному.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:06
Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©
Все просто!
Треба робити, як каже Черняк, ЄБШ 24/7 + жорстко економити(крім економії на дітях) + я ремонт зробив "своїми руками", відповідно і зекономив ттуєву хучу грошей!
А зекономлені - то...... ну ви знаєте
От і нашкріб я, за останні 3р.(після купівлі своєї першої квартири) ~ 2 Фонда #самоїкрасивої
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 20 лис, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вести с полей - Обрий, который уно Сити, сдал в ноябре свой первый дом бизнес класса Конкордия. обещали 4 кв 2020. (! )
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:29
Какой-то фантастический сценарий - отсутствие форсмажоров, пусть даже маленьких типа поломки стиралки, потери телефона, необходимости потратиться на лечение невозможно. Увы, shit happens.
PS: Долярчик, Черняк работает не 12 часов, а головой (с)
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:49
В разрешение спора об эффективности и перспективах удаленной работы, проведено исследование на 78 украинских компаниях разных секторов экономики и размеров штата:
- 77% компаний не прибегало к увольнениям вследствие карантинных ограничений;
- 68% компаний считают, что смогли адаптироваться к работе в условиях карантинных ограничений, показывая при этом эффективность;
- 45% компаний не отметили никакого снижения эффективности сотрудников на удаленной работе;
- 82% компаний считают наиболее эффективным форматом сочетание удаленной и офисной работы.
Выводы - офисная деятельность будет уменьшена, но в каких-то объемах сохранится. Длительность и масштабы пандемии вряд ли уже окажут существенное влияние на решения о формате работы. Мавр сделал свое дело - бизнес по принуждению попробовал то, на что самостоятельной смелости не хватало, и сочел удаленку приемлемым, а местами и полезным форматом работы
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 20 лис, 2020 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А я і руками, і головою!
В іншому випадку, мені б зараз друга квартира не світила!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:21
Это сдача по документам. Там работ еще месяцев на 6 точно. Но, в любом случае, я говорил, что Обрий - это очень хороший застройщик.
Хотя Уно Сити, по понятным причинам, больше рекламировать не буду.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:43
Долярчик тратить $100 на особу, в мене 3000..3200 грн. в місяць "на себе"
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