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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:46
Долярчик написав: zРадио написав:
PS: Долярчик, Черняк работает не 12 часов, а головой (с)
А я і руками, і головою!
В іншому випадку, мені б зараз друга квартира не світила!
ШТА?
Яка друга квартира?
В тебе ще нерозривні стовпчики, як і іпотека ПА10.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:50
flyman написав: Vlad442 написав: Долярчик написав:
Що значить "як"?
Купую(скоро) однуху>>>>роблю в ній ремонт>>>>закидаю туди платеспроможного орендаря>>>>намазую чорну ікорку на хліб фффсьо!
Имелось в виду, что если ваш доход 20-25 тыс на семью и вы живете очень скромно, предположим тратите 10 тыс в месяц (с питанием, коммуналкой, расходами на двух детей не верю, что можно уложиться в меньшую сумму), то вы можете откладывать максимум 500 долларов в месяц. 6000 в год. Когда вы успели накопить на однуху? Расскажите, покажите мастеркласс тем, кто считает, что жилье в Украине недоступно пересичному.
Долярчик тратить $100 на особу, в мене 3000..3200 грн. в місяць "на себе"
Ну серьёзно, зачем писать этот бред? Или "на себе" это только еда?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:57
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Serg-ik
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