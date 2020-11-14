Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Що значить "як"? Купую(скоро) однуху>>>>роблю в ній ремонт>>>>закидаю туди платеспроможного орендаря>>>>намазую чорну ікорку на хліб фффсьо!
Имелось в виду, что если ваш доход 20-25 тыс на семью и вы живете очень скромно, предположим тратите 10 тыс в месяц (с питанием, коммуналкой, расходами на двух детей не верю, что можно уложиться в меньшую сумму), то вы можете откладывать максимум 500 долларов в месяц. 6000 в год. Когда вы успели накопить на однуху? Расскажите, покажите мастеркласс тем, кто считает, что жилье в Украине недоступно пересичному.
Долярчик тратить $100 на особу, в мене 3000..3200 грн. в місяць "на себе"
Ну серьёзно, зачем писать этот бред? Или "на себе" это только еда?
Vlad442 написав:Имелось в виду, что если ваш доход 20-25 тыс на семью и вы живете очень скромно, предположим тратите 10 тыс в месяц (с питанием, коммуналкой, расходами на двух детей не верю, что можно уложиться в меньшую сумму), то вы можете откладывать максимум 500 долларов в месяц. 6000 в год. Когда вы успели накопить на однуху? Расскажите, покажите мастеркласс тем, кто считает, что жилье в Украине недоступно пересичному.
Долярчик тратить $100 на особу, в мене 3000..3200 грн. в місяць "на себе"
Ну серьёзно, зачем писать этот бред? Или "на себе" это только еда?
до Долярчика і його арифметики, я так розумію, питань нема? На себе, це означає на себе. Що не зрозуміло?