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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56395640564156425643>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:46

  Долярчик написав:
  zРадио написав:PS: Долярчик, Черняк работает не 12 часов, а головой (с)

А я і руками, і головою!
В іншому випадку, мені б зараз друга квартира не світила!

ШТА?
Яка друга квартира?
В тебе ще нерозривні стовпчики, як і іпотека ПА10.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:50

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Що значить "як"?
Купую(скоро) однуху>>>>роблю в ній ремонт>>>>закидаю туди платеспроможного орендаря>>>>намазую чорну ікорку на хліб фффсьо!

Имелось в виду, что если ваш доход 20-25 тыс на семью и вы живете очень скромно, предположим тратите 10 тыс в месяц (с питанием, коммуналкой, расходами на двух детей не верю, что можно уложиться в меньшую сумму), то вы можете откладывать максимум 500 долларов в месяц. 6000 в год. Когда вы успели накопить на однуху? Расскажите, покажите мастеркласс тем, кто считает, что жилье в Украине недоступно пересичному.

Долярчик тратить $100 на особу, в мене 3000..3200 грн. в місяць "на себе"

Ну серьёзно, зачем писать этот бред? Или "на себе" это только еда?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:57

что лучше?
https://www.olx.ua/obyavlenie/hozyain-3 ... 333f6818fc

или
https://www.olx.ua/obyavlenie/3kom-kvar ... 404dc7c527
и
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-navig ... 4;promoted
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:03

  Kostia написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Имелось в виду, что если ваш доход 20-25 тыс на семью и вы живете очень скромно, предположим тратите 10 тыс в месяц (с питанием, коммуналкой, расходами на двух детей не верю, что можно уложиться в меньшую сумму), то вы можете откладывать максимум 500 долларов в месяц. 6000 в год. Когда вы успели накопить на однуху? Расскажите, покажите мастеркласс тем, кто считает, что жилье в Украине недоступно пересичному.

Долярчик тратить $100 на особу, в мене 3000..3200 грн. в місяць "на себе"

Ну серьёзно, зачем писать этот бред? Или "на себе" это только еда?

до Долярчика і його арифметики, я так розумію, питань нема?
На себе, це означає на себе. Що не зрозуміло?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:06


Навігатор, так як там до барахолки вздовж колій ближче.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:14

  flyman написав:
  Kostia написав:Ну серьёзно, зачем писать этот бред? Или "на себе" это только еда?

до Долярчика і його арифметики, я так розумію, питань нема?
На себе, це означає на себе. Що не зрозуміло?

Непонятно какие расходы входят в "на себе"
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:23



офигеть, дайте две! :)

там где 95 метров беру уже сегодня ночью.

... последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь... .... в наше время... Сегодня ночью...

Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 20 лис, 2020 17:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:25

  Kostia написав:Непонятно какие расходы входят в "на себе"

Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:32



Жилье, конечно, такое себе, но 600 за м2 с ремонтом от застройщика - это вкусно. Какая цена на котловане была, интересно?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:52

  zРадио написав:


Жилье, конечно, такое себе, но 600 за м2 с ремонтом от застройщика - это вкусно. Какая цена на котловане была, интересно?


эта утка.

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-navigato ... 0%B5%D0%B2

от застройщика эта же цена. Может быть там есть высокие этаже на Киев. До того пока застроят все вокруг.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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