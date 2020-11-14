Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
от застройщика эта же цена. Может быть там есть высокие этаже на Киев. До того пока застроят все вокруг.
Из чего понятно, что то объявление - утка. Полно кейсов, когда у перекупов даже дешевле, чем у застройщика, не говоря уже о паритете цен. Просто зачастую их предложения не пересекаются, потому что барыги выгребают мелометраж как более ликвидное жилье, а у застройщика остается висеть негабарит
от застройщика эта же цена. Может быть там есть высокие этаже на Киев. До того пока застроят все вокруг.
Из чего понятно, что то объявление - утка. Полно кейсов, когда у перекупов даже дешевле, чем у застройщика, не говоря уже о паритете цен. Просто зачастую их предложения не пересекаются, потому что барыги выгребают мелометраж как более ликвидное жилье, а у застройщика остается висеть негабарит
57.6к$ в ОЛХ, это 1.63м от застройщика. Зачем перекуп, если застройщик еще дешевле?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
от застройщика эта же цена. Может быть там есть высокие этаже на Киев. До того пока застроят все вокруг.
Из чего понятно, что то объявление - утка. Полно кейсов, когда у перекупов даже дешевле, чем у застройщика, не говоря уже о паритете цен. Просто зачастую их предложения не пересекаются, потому что барыги выгребают мелометраж как более ликвидное жилье, а у застройщика остается висеть негабарит
57.6к$ в ОЛХ, это 1.63м от застройщика. Зачем перекуп, если застройщик еще дешевле?
Разные этажи, дома, стороны, виды. Вы вообще в теме недвиги или просто так на лун зашёл и поверил всем цифрам? Без как минимум звонка застройщику нет смысла писать что-то о ценах
zРадио написав: Из чего понятно, что то объявление - утка. Полно кейсов, когда у перекупов даже дешевле, чем у застройщика, не говоря уже о паритете цен. Просто зачастую их предложения не пересекаются, потому что барыги выгребают мелометраж как более ликвидное жилье, а у застройщика остается висеть негабарит
57.6к$ в ОЛХ, это 1.63м от застройщика. Зачем перекуп, если застройщик еще дешевле?
Разные этажи, дома, стороны, виды. Вы вообще в теме недвиги или просто так на лун зашёл и поверил всем цифрам? Без как минимум звонка застройщику нет смысла писать что-то о ценах
там написано что 1 квартале 2021г - 4 дом
Этот дом смотрит на Куреневку в основном, в объявлении нету ничего про видовую. если даже в центр окна, то 5 этаж будет смотреть в завод который на против.
от застройщика:
22-25 этаж есть 3к, 3 дом - будет вид хороший на оболонь
цена так же.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
По данным консалтинговой компании City Development Solutions, на данный момент в Киеве простаивает около 12-13 тысяч квартир, тогда как в начале карантина этот показатель был на уровне около 6 тысяч квартир.
По данным консалтинговой компании SV Development с сентября 2020 года в Киеве заключают около 2000 сделок в месяц на аренду квартир, до карантина - около 3000.
Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%