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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5640564156425643>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:58


Я пишу уже не первый раз, ваш выбор-панель от дбк, не пожалеете. А то ремонт стоит дурных денег
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:00

  proftpd66 написав:
  zРадио написав:


Жилье, конечно, такое себе, но 600 за м2 с ремонтом от застройщика - это вкусно. Какая цена на котловане была, интересно?


эта утка.

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-navigato ... 0%B5%D0%B2

от застройщика эта же цена. Может быть там есть высокие этаже на Киев. До того пока застроят все вокруг.


Из чего понятно, что то объявление - утка. Полно кейсов, когда у перекупов даже дешевле, чем у застройщика, не говоря уже о паритете цен. Просто зачастую их предложения не пересекаются, потому что барыги выгребают мелометраж как более ликвидное жилье, а у застройщика остается висеть негабарит
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:00

  zРадио написав:


Жилье, конечно, такое себе, но 600 за м2 с ремонтом от застройщика - это вкусно. Какая цена на котловане была, интересно?


Планировка неплохая как для такого класса жилья.
Кухня 18 почти м2 + лоджия=кухня-гостинная. 3 спальни остаются.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:02

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:
  zРадио написав:
Жилье, конечно, такое себе, но 600 за м2 с ремонтом от застройщика - это вкусно. Какая цена на котловане была, интересно?


эта утка.

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-navigato ... 0%B5%D0%B2

от застройщика эта же цена. Может быть там есть высокие этаже на Киев. До того пока застроят все вокруг.


Из чего понятно, что то объявление - утка. Полно кейсов, когда у перекупов даже дешевле, чем у застройщика, не говоря уже о паритете цен. Просто зачастую их предложения не пересекаются, потому что барыги выгребают мелометраж как более ликвидное жилье, а у застройщика остается висеть негабарит


57.6к$ в ОЛХ, это 1.63м от застройщика. Зачем перекуп, если застройщик еще дешевле?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:06

  proftpd66 написав:
  zРадио написав:
  proftpd66 написав:
эта утка.

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-navigato ... 0%B5%D0%B2

от застройщика эта же цена. Может быть там есть высокие этаже на Киев. До того пока застроят все вокруг.


Из чего понятно, что то объявление - утка. Полно кейсов, когда у перекупов даже дешевле, чем у застройщика, не говоря уже о паритете цен. Просто зачастую их предложения не пересекаются, потому что барыги выгребают мелометраж как более ликвидное жилье, а у застройщика остается висеть негабарит


57.6к$ в ОЛХ, это 1.63м от застройщика. Зачем перекуп, если застройщик еще дешевле?

Разные этажи, дома, стороны, виды. Вы вообще в теме недвиги или просто так на лун зашёл и поверил всем цифрам? Без как минимум звонка застройщику нет смысла писать что-то о ценах
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:10

  Kostia написав:
  proftpd66 написав:
  zРадио написав:
Из чего понятно, что то объявление - утка. Полно кейсов, когда у перекупов даже дешевле, чем у застройщика, не говоря уже о паритете цен. Просто зачастую их предложения не пересекаются, потому что барыги выгребают мелометраж как более ликвидное жилье, а у застройщика остается висеть негабарит


57.6к$ в ОЛХ, это 1.63м от застройщика. Зачем перекуп, если застройщик еще дешевле?

Разные этажи, дома, стороны, виды. Вы вообще в теме недвиги или просто так на лун зашёл и поверил всем цифрам? Без как минимум звонка застройщику нет смысла писать что-то о ценах


там написано что 1 квартале 2021г - 4 дом

Этот дом смотрит на Куреневку в основном, в объявлении нету ничего про видовую.
если даже в центр окна, то 5 этаж будет смотреть в завод который на против.


от застройщика:

22-25 этаж есть 3к, 3 дом - будет вид хороший на оболонь

цена так же.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:12

По данным консалтинговой компании City Development Solutions, на данный момент в Киеве простаивает около 12-13 тысяч квартир, тогда как в начале карантина этот показатель был на уровне около 6 тысяч квартир.

По данным консалтинговой компании SV Development с сентября 2020 года в Киеве заключают около 2000 сделок в месяц на аренду квартир, до карантина - около 3000.

Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%


https://pro-consulting.ua/pressroom/ryn ... a-po-rynku
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:17

  proftpd66 написав:
  Kostia написав:
  proftpd66 написав:
57.6к$ в ОЛХ, это 1.63м от застройщика. Зачем перекуп, если застройщик еще дешевле?

Разные этажи, дома, стороны, виды. Вы вообще в теме недвиги или просто так на лун зашёл и поверил всем цифрам? Без как минимум звонка застройщику нет смысла писать что-то о ценах


там написано что 1 квартале 2021г - 4 дом

Этот дом смотрит на Куреневку в основном, в объявлении нету ничего про видовую.
если даже в центр окна, то 5 этаж будет смотреть в завод который на против.


от застройщика:

22-25 этаж есть 3к, 3 дом - будет вид хороший на оболонь

цена так же.

Там написано-после этой фразы понятно что вы никогда всерьёз не пытались что-то купить в новостройке
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:24

  Kostia написав:
  proftpd66 написав:
  Kostia написав:Разные этажи, дома, стороны, виды. Вы вообще в теме недвиги или просто так на лун зашёл и поверил всем цифрам? Без как минимум звонка застройщику нет смысла писать что-то о ценах


там написано что 1 квартале 2021г - 4 дом

Этот дом смотрит на Куреневку в основном, в объявлении нету ничего про видовую.
если даже в центр окна, то 5 этаж будет смотреть в завод который на против.


от застройщика:

22-25 этаж есть 3к, 3 дом - будет вид хороший на оболонь

цена так же.

Там написано-после этой фразы понятно что вы никогда всерьёз не пытались что-то купить в новостройке


Это написано в самом объявлении :)
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Попереду найцікавішше :arrow: :D
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 20 лис, 2020 18:30, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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