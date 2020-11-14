Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:25
Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:26
Навигатор - отлично по цене за 3к с учетом того, что это не панелька, а монолит.
Локация, понятно, что так себе, но цена компенсирует
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:29
Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©
Так, бачу Долярчиковий дохід/розхід спокою не дає!
А ваші зарплати(питання до всіх форумчан) де/які? Розкажете?
Давайте так:
- відомо, що Долярчикова сім'я має МІНІМУМ 25К/міс. на 4-х(2 дорослих + 2 дітей)
Чому мінімум, бо інколи деподохід трошки вилазить за ту цифру. Тому можна взяти спокійно цифру 26,а краще 27К/міс. щоб сюди нормально влазив деподохід!
Тепер робимо підрахуйчика:
Від 27К - 20К/міс "на все", на всю сім'ю!
А 7К/міс - кладемо на депо/поповнюємо депостовпці!
За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"
Тож, читаєм мій підпис і кайфуєм!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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