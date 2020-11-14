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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5640564156425643

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:25

  Евгений Н. написав:
  Kostia написав:Непонятно какие расходы входят в "на себе"

Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.

Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:26


Навигатор - отлично по цене за 3к с учетом того, что это не панелька, а монолит.
Локация, понятно, что так себе, но цена компенсирует
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:29

Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  flyman написав:
  Евгений Н. написав:
  Kostia написав:Непонятно какие расходы входят в "на себе"

Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.

Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?

Так, бачу Долярчиковий дохід/розхід спокою не дає! :)

А ваші зарплати(питання до всіх форумчан) де/які? Розкажете?

Давайте так:
- відомо, що Долярчикова сім'я має МІНІМУМ 25К/міс. на 4-х(2 дорослих + 2 дітей)
Чому мінімум, бо інколи деподохід трошки вилазить за ту цифру. Тому можна взяти спокійно цифру 26,а краще 27К/міс. щоб сюди нормально влазив деподохід!
Тепер робимо підрахуйчика:
Від 27К - 20К/міс "на все", на всю сім'ю!
А 7К/міс - кладемо на депо/поповнюємо депостовпці!

За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"

Тож, читаєм мій підпис і кайфуєм! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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