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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5641564256435644>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 212
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
58
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:25

  Евгений Н. написав:
  Kostia написав:Непонятно какие расходы входят в "на себе"

Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.

Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:26


Навигатор - отлично по цене за 3к с учетом того, что это не панелька, а монолит.
Локация, понятно, что так себе, но цена компенсирует
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:29

Успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©

  flyman написав:
  Евгений Н. написав:
  Kostia написав:Непонятно какие расходы входят в "на себе"

Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.

Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?

Так, бачу Долярчиковий дохід/розхід спокою не дає! :)

А ваші зарплати(питання до всіх форумчан) де/які? Розкажете?

Давайте так:
- відомо, що Долярчикова сім'я має МІНІМУМ 25К/міс. на 4-х(2 дорослих + 2 дітей)
Чому мінімум, бо інколи деподохід трошки вилазить за ту цифру. Тому можна взяти спокійно цифру 26,а краще 27К/міс. щоб сюди нормально влазив деподохід!
Тепер робимо підрахуйчика:
Від 27К - 20К/міс "на все", на всю сім'ю!
А 7К/міс - кладемо на депо/поповнюємо депостовпці!

За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"

Тож, читаєм мій підпис і кайфуєм! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:43

  Kostia написав:

Я пишу уже не первый раз, ваш выбор-панель от дбк, не пожалеете. А то ремонт стоит дурных денег


И не вы один. Но Сержику кажется нравится вариант, как в известной пародии на одного политика-"А тэпэр уговарюйте мене".
Кстати Сержик, ездил по наводка Жеки в комплекс от ДБК на Ревуцкого. Трёхи есть в третьем доме в свободной продаже. Планировка не плохая, комнаты широкие и не маленькие. Только одна 11+ метров.
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf/3a-rev-3-3.pdf
Вид правда не суперный-на Трибекины круши и дом №1, но зато до метро рукой подать, пехом 10-12 минут. Тихий район, нормально с инфраструктурой. Бывает правда бортничами пованивает, при неблагоприятном ветре, но где в Киеве не воняет периодически? Ехал назад, так от тец в районе Свитлопарка такое бздо гарью стояло с обеих сторон Южного моста, что даже порадовался отсутствию действительно видовых в Заречном. А то насоветовал бы человеку на свою голову двушку за 100+.:oops:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:46

  drevlyanin написав:И не вы один. Но Сержику кажется нравится вариант, как в известной пародии на одного политика-"А тэпэр уговарюйте мене".
Кстати Сержик, ездил по наводка Жеки в комплекс от ДБК на Ревуцкого. Трёхи есть в третьем доме в свободной продаже. Планировка не плохая, комнаты широкие и не маленькие. Только одна 11+ метров.
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf/3a-rev-3-3.pdf
Вид правда не суперный-на Трибекины круши и дом №1, но зато до метро рукой подать, пехом 10-12 минут. Тихий район, нормально с инфраструктурой. Бывает правда бортничами пованивает, при неблагоприятном ветре, но где в Киеве не воняет периодически? Ехал назад, так от тец в районе Свитлопарка такое бздо гарью стояло с обеих сторон Южного моста, что даже порадовался отсутствию действительно видовых в Заречном. А то насоветовал бы человеку на свою голову двушку за 100+.:oops:


Это ты про дом в санитарке от мусоросжигательного?
Когда там уже петиция - закрывай энергию, а то мы от нее дохнем (привет мордору) :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:53

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Евгений Н. написав:Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.

Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?

Так, бачу Долярчиковий дохід/розхід спокою не дає! :)

А ваші зарплати(питання до всіх форумчан) де/які? Розкажете?

Давайте так:
- відомо, що Долярчикова сім'я має МІНІМУМ 25К/міс. на 4-х(2 дорослих + 2 дітей)
Чому мінімум, бо інколи деподохід трошки вилазить за ту цифру. Тому можна взяти спокійно цифру 26,а краще 27К/міс. щоб сюди нормально влазив деподохід!
Тепер робимо підрахуйчика:
Від 27К - 20К/міс "на все", на всю сім'ю!
А 7К/міс - кладемо на депо/поповнюємо депостовпці!

За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"

Тож, читаєм мій підпис і кайфуєм! :D

Ти ж писав, що чахлий бізнес при баризі давав 11Кгрн.
А тут виходить, що 27Кгрн. три роки поспіль. І ще майданиш проти Зе. і котив бочку на По.
Не розумію .
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ти ж писав, що чахлий бізнес при баризі давав 11Кгрн

Не знаю з-відки така цифра, але може при янику вона була актуальна!
І 27К це мій дохід від бізнесу + %% по депо + з/п жінки!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:12

  vano80 написав:
  drevlyanin написав:И не вы один. Но Сержику кажется нравится вариант, как в известной пародии на одного политика-"А тэпэр уговарюйте мене".
Кстати Сержик, ездил по наводка Жеки в комплекс от ДБК на Ревуцкого. Трёхи есть в третьем доме в свободной продаже. Планировка не плохая, комнаты широкие и не маленькие. Только одна 11+ метров.
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf/3a-rev-3-3.pdf
Вид правда не суперный-на Трибекины круши и дом №1, но зато до метро рукой подать, пехом 10-12 минут. Тихий район, нормально с инфраструктурой. Бывает правда бортничами пованивает, при неблагоприятном ветре, но где в Киеве не воняет периодически? Ехал назад, так от тец в районе Свитлопарка такое бздо гарью стояло с обеих сторон Южного моста, что даже порадовался отсутствию действительно видовых в Заречном. А то насоветовал бы человеку на свою голову двушку за 100+.:oops:


Это ты про дом в санитарке от мусоросжигательного?
Когда там уже петиция - закрывай энергию, а то мы от нее дохнем (привет мордору) :mrgreen:


там не энергия воняет! А Борничи АЭРАЦИЯ станция. В треху прийется 2-3 кониционера стаивть. +5к за электричество летом.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:27

:oops:
  flyman написав:
  Евгений Н. написав:
  Kostia написав:Непонятно какие расходы входят в "на себе"

Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.

Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?

Зачем съезжать на Долярчика если вопрос был задан Вам?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:32

  vano80 написав:
  drevlyanin написав:И не вы один. Но Сержику кажется нравится вариант, как в известной пародии на одного политика-"А тэпэр уговарюйте мене".
Кстати Сержик, ездил по наводка Жеки в комплекс от ДБК на Ревуцкого. Трёхи есть в третьем доме в свободной продаже. Планировка не плохая, комнаты широкие и не маленькие. Только одна 11+ метров.
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf/3a-rev-3-3.pdf
Вид правда не суперный-на Трибекины круши и дом №1, но зато до метро рукой подать, пехом 10-12 минут. Тихий район, нормально с инфраструктурой. Бывает правда бортничами пованивает, при неблагоприятном ветре, но где в Киеве не воняет периодически? Ехал назад, так от тец в районе Свитлопарка такое бздо гарью стояло с обеих сторон Южного моста, что даже порадовался отсутствию действительно видовых в Заречном. А то насоветовал бы человеку на свою голову двушку за 100+.:oops:


Это ты про дом в санитарке от мусоросжигательного?
Когда там уже петиция - закрывай энергию, а то мы от нее дохнем (привет мордору) :mrgreen:


Стесьняюсь спросить, а вы там бывали, и чтоб не по интернету а лично? Сколько не ездил в тех краях, горелым никогда особого запаха не слышал, не то что вблизи киевских ТЕЦ, например в Мордоре или Свитлопарке. А вот отстойниками в тёплое время года периодически несёт, о чём и написал.
Если брать по чесноку, то и многократно распиаренный Комфорт Таун в этом плане далеко не фонтан.
Кстати вчерась знакомый рассказал о впечатлениях от недавнего посещения ОП оного;
цена однухи в последней очереди от 59 к$ за 39 квадратов;
студия 31 метр с ремонтом от застройщика-60!
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