Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Непонятно какие расходы входят в "на себе"
Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.
Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?
Так, бачу Долярчиковий дохід/розхід спокою не дає!
А ваші зарплати(питання до всіх форумчан) де/які? Розкажете?
Давайте так: - відомо, що Долярчикова сім'я має МІНІМУМ 25К/міс. на 4-х(2 дорослих + 2 дітей) Чому мінімум, бо інколи деподохід трошки вилазить за ту цифру. Тому можна взяти спокійно цифру 26,а краще 27К/міс. щоб сюди нормально влазив деподохід! Тепер робимо підрахуйчика: Від 27К - 20К/міс "на все", на всю сім'ю! А 7К/міс - кладемо на депо/поповнюємо депостовпці!
За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"
Я пишу уже не первый раз, ваш выбор-панель от дбк, не пожалеете. А то ремонт стоит дурных денег
И не вы один. Но Сержику кажется нравится вариант, как в известной пародии на одного политика-"А тэпэр уговарюйте мене". Кстати Сержик, ездил по наводка Жеки в комплекс от ДБК на Ревуцкого. Трёхи есть в третьем доме в свободной продаже. Планировка не плохая, комнаты широкие и не маленькие. Только одна 11+ метров. https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf/3a-rev-3-3.pdf Вид правда не суперный-на Трибекины круши и дом №1, но зато до метро рукой подать, пехом 10-12 минут. Тихий район, нормально с инфраструктурой. Бывает правда бортничами пованивает, при неблагоприятном ветре, но где в Киеве не воняет периодически? Ехал назад, так от тец в районе Свитлопарка такое бздо гарью стояло с обеих сторон Южного моста, что даже порадовался отсутствию действительно видовых в Заречном. А то насоветовал бы человеку на свою голову двушку за 100+.
drevlyanin написав:И не вы один. Но Сержику кажется нравится вариант, как в известной пародии на одного политика-"А тэпэр уговарюйте мене". Кстати Сержик, ездил по наводка Жеки в комплекс от ДБК на Ревуцкого. Трёхи есть в третьем доме в свободной продаже. Планировка не плохая, комнаты широкие и не маленькие. Только одна 11+ метров. https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf/3a-rev-3-3.pdf Вид правда не суперный-на Трибекины круши и дом №1, но зато до метро рукой подать, пехом 10-12 минут. Тихий район, нормально с инфраструктурой. Бывает правда бортничами пованивает, при неблагоприятном ветре, но где в Киеве не воняет периодически? Ехал назад, так от тец в районе Свитлопарка такое бздо гарью стояло с обеих сторон Южного моста, что даже порадовался отсутствию действительно видовых в Заречном. А то насоветовал бы человеку на свою голову двушку за 100+.
Это ты про дом в санитарке от мусоросжигательного? Когда там уже петиция - закрывай энергию, а то мы от нее дохнем (привет мордору)
Евгений Н. написав:Ну попробуйте представить что можно позволить себе на 100грн/день(питание-коммуналка-связь-проезд-лечение-одежда). На еду если 50грн/день останется, это очень хорошо.
Ще раз питання, до Долярчика з його $400 на сім"ю з 4х питань нема?
Так, бачу Долярчиковий дохід/розхід спокою не дає!
А ваші зарплати(питання до всіх форумчан) де/які? Розкажете?
Давайте так: - відомо, що Долярчикова сім'я має МІНІМУМ 25К/міс. на 4-х(2 дорослих + 2 дітей) Чому мінімум, бо інколи деподохід трошки вилазить за ту цифру. Тому можна взяти спокійно цифру 26,а краще 27К/міс. щоб сюди нормально влазив деподохід! Тепер робимо підрахуйчика: Від 27К - 20К/міс "на все", на всю сім'ю! А 7К/міс - кладемо на депо/поповнюємо депостовпці!
За три роки буде більше 270К наскирдованих і додаємо сюди зекономлені на ремонті(на роботі майстрів) кошти = "навіть, не влазить в 2 Фонда!"
Тож, читаєм мій підпис і кайфуєм!
Ти ж писав, що чахлий бізнес при баризі давав 11Кгрн. А тут виходить, що 27Кгрн. три роки поспіль. І ще майданиш проти Зе. і котив бочку на По. Не розумію .
drevlyanin написав:И не вы один. Но Сержику кажется нравится вариант, как в известной пародии на одного политика-"А тэпэр уговарюйте мене". Кстати Сержик, ездил по наводка Жеки в комплекс от ДБК на Ревуцкого. Трёхи есть в третьем доме в свободной продаже. Планировка не плохая, комнаты широкие и не маленькие. Только одна 11+ метров. https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf/3a-rev-3-3.pdf Вид правда не суперный-на Трибекины круши и дом №1, но зато до метро рукой подать, пехом 10-12 минут. Тихий район, нормально с инфраструктурой. Бывает правда бортничами пованивает, при неблагоприятном ветре, но где в Киеве не воняет периодически? Ехал назад, так от тец в районе Свитлопарка такое бздо гарью стояло с обеих сторон Южного моста, что даже порадовался отсутствию действительно видовых в Заречном. А то насоветовал бы человеку на свою голову двушку за 100+.
Это ты про дом в санитарке от мусоросжигательного? Когда там уже петиция - закрывай энергию, а то мы от нее дохнем (привет мордору)
там не энергия воняет! А Борничи АЭРАЦИЯ станция. В треху прийется 2-3 кониционера стаивть. +5к за электричество летом.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
drevlyanin написав:И не вы один. Но Сержику кажется нравится вариант, как в известной пародии на одного политика-"А тэпэр уговарюйте мене". Кстати Сержик, ездил по наводка Жеки в комплекс от ДБК на Ревуцкого. Трёхи есть в третьем доме в свободной продаже. Планировка не плохая, комнаты широкие и не маленькие. Только одна 11+ метров. https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf/3a-rev-3-3.pdf Вид правда не суперный-на Трибекины круши и дом №1, но зато до метро рукой подать, пехом 10-12 минут. Тихий район, нормально с инфраструктурой. Бывает правда бортничами пованивает, при неблагоприятном ветре, но где в Киеве не воняет периодически? Ехал назад, так от тец в районе Свитлопарка такое бздо гарью стояло с обеих сторон Южного моста, что даже порадовался отсутствию действительно видовых в Заречном. А то насоветовал бы человеку на свою голову двушку за 100+.
Это ты про дом в санитарке от мусоросжигательного? Когда там уже петиция - закрывай энергию, а то мы от нее дохнем (привет мордору)
Стесьняюсь спросить, а вы там бывали, и чтоб не по интернету а лично? Сколько не ездил в тех краях, горелым никогда особого запаха не слышал, не то что вблизи киевских ТЕЦ, например в Мордоре или Свитлопарке. А вот отстойниками в тёплое время года периодически несёт, о чём и написал. Если брать по чесноку, то и многократно распиаренный Комфорт Таун в этом плане далеко не фонтан. Кстати вчерась знакомый рассказал о впечатлениях от недавнего посещения ОП оного; цена однухи в последней очереди от 59 к$ за 39 квадратов; студия 31 метр с ремонтом от застройщика-60!